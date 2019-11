Tesla s autopilotem je osmkrát bezpečnější než běžné auto

MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Automatizované systémy přebírají stále víc lidských činností. Začínají nás dokonce vytěsňovat od řízení aut. A řídí bezpečněji.

Budou se samořídícími auty bezpečnější silnice? Vše ukazuje na to, že by to tak mělo být.

Nejnovějším argumentem pro autonomní auta jsou data amerického dálničního úřadu NHTSA a korporace Tesla, která srovnávají bezpečí na vozovce. Z těch vyplývá, že samořiditelné Tesly mají několikanásobně nižší nehodovost než auta řízená lidmi.

Pravda, autopilot Tesly není zatím dokonalý a není určen do běžného provozu ve všech místech. Zatím se dá použít jen v oblastech, kde jsou k dispozici podrobná navigační data. Tam ve spojení se sonarem, stereokamerou, radarem, lidarem (laserovým snímačem) a další technikou dokáže divy. Přesvědčte se ve videu.

Ze statistik vyplývá, že vozidla s autopilotem zaznamenávají jednu nehodu na 4,34 milionu kilometrů. Proti tomu lidmi řízená auta mají jednu nehodu každých 801 tisíc kilometrů.

Ve srovnání se skutečně autonomními vozidly má navíc Tesla výhodu, že je v běžném provozu a ve velkém vzorku vozidel – nelze tedy převahu svést jenom na to, že se testuje na malém počtu aut.

To však neznamená, že data nemají určitý háček, který efekt nejspíše nafukuje. Dílem jsme jej už zmínili – autopilot je určen především na dálnice a rychlostní komunikace. Tamní přehlednost provozu mnohem vyšší.

Teprve v okamžiku, kdy by autopilot (spíše v tomto momentu už autonomní řízení) byl schopen stejně úspěšně projet i komplikovaným městem, byla by taková data důvodem k oslavě. Reálně z dat nelze vyčíst, o kolik je autopilot Tesly vskutku lepší než běžná lidmi řízená auta, protože by bylo nutno srovnávat autopilota na dálnicích i s lidmi řízenými auty jen na dálnicích.

Převaha autopilota je nicméně stále zřejmě vyšší než u lidmi řízených vozidel – data NHTSA totiž obsahují i srovnání s Teslou řízenou lidmi. Ta sama o sobě havaruje čtyřikrát míň než jiná vozidla s člověkem za volantem.

Tato převaha, která apriori nevyplývá z technologie, může být dána specifickou demografií řidičů aut značky Tesla – patří do ní zejména lidé, kteří nejsou novopečenými či naopak příliš starými řidiči. Podepsat se na ní můžou i další faktory, například lepší technický stav tesel, které jednoduše nemají najety desítky let.

Co je podstatné, i lidmi řízené tesly mají zhruba o polovinu vyšší nehodovost než autopilot této značky. Ačkoliv opět platí, že v datech nelze odfiltrovat typ jízdy, mezi oběma ciframi se nachází ještě čtvrtý ukazatel Active Safety, který také není autopilot, ale má k němu již nakročeno.

Active Safety snižuje nehodovost méně než autopilot, havaruje ale míň než člověkem řízené auta z fabriky Elona Muska. Jinými slovy, i kdyby tyto vozy nehavarovaly jenom díky jízdě po dálnici, pořád platí, že čím více robotických prvků do řízení přichází, tím více se zjevně bezpečnost jízdy zvyšuje.

Skutečné samořízení, i pokud bude lepší než autopilot, má však stále co dohánět. V tomto měsíci by američtí experti měli dokončit vyšetřování loňské nehody autonomního vozidla Uber, které během noční jízdy srazilo a usmrtilo chodkyni. Z dosavadních poznatků vyplývá, že software vozu nebyl připraven zvládat situace s chodci na vozovce mimo přechody.

Od té doby žádnou smrtelnou nehodu autonomní vozy neměly, byť jejich testy na silnicích pokračují. Než ale budou lidé přesvědčeni o bezpečnosti autonomie nejen daty, ale i pocity, může to ještě trvat mnoho let.

Zdroj: https://www.tesla.com/VehicleSafetyReport