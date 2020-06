Kdepak žena, její vajíčko vybírá vítěznou spermii!

Čím to badatelé z týmu Johna Fitzpatricka ze Stockholmské univerzity vysvětlují? Chemickými látkami, které vajíčka vylučují a které působí různě na spermie různých mužů.

Víc než jen rande

Lidé mají tendenci předpokládat, že o početí se rozhoduje podle výsledku "námluv", tedy podle toho, zda dopadne rande mezi lidmi dobře, anebo nikoliv.

Konvenční představa má za to, že v okamžiku, kdy "spermie plavou vstříc vajíčku", mělo by být rozhodnuto. Z pohledu evoluce obstáli oba rodičové ve zkoušce života, přežili do dospělosti, a potomek by proto měl být na cestě. Jak však víme z reprodukční medicíny, mnohdy to není tak prosté.

Kolem desetiny párů se potýká s neplodností. A ani každý nechráněný sex plodných párů nemusí nutně končit těhotenstvím.

Výzkumníci ze Stockholmu se zaměřili na detailnější studium reakce pohlavního vajíčka na příchozí spermie. Ukázalo se, že folikulární tekutina nacházející se v okolí vajíčka má vliv na rychlost spermií.

Tekutina odebraná různým ženám ovlivnila rychlost spermií odebraných různým mužům. Jinak řečeno – spermie postupují různou rychlostí vstříc odlišným vajíčkům.

Folikulární tekutina je přitom zdrojem chemikálií, které vábí spermie k vajíčku. Její nižší "atraktivita" pro spermie tedy může být zásadní.

Tvrdohlavé vajíčko

Ze studie vyplývá, že vajíčka se mohou podílet na výběru vhodných spermií. Některým pomáhají zamést cestu k oplození, jiným naopak házejí pod nohy klacky. I pokud se v makrosvětě potká ideální pár, jejich šance na početí může být v mikrosvětě docela odlišná.

Tvrdohlavé vajíčko si vybírá spermii podle sebe. "Nezaznamenali jsme nějaký partnerský efekt, avšak v polovině případů vajíčka přitahovala víc spermií od náhodného muže," píše se ve studii.

Badatelé to vysvětlují tím, že chemie umožňuje vajíčku vybrat pro ženu spermii muže, který je k ní geneticky vhodnější, což by žena sama nedokázala.

Popis studie naleznete tady.