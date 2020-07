Kolik lidí je nutných ke kolonizaci Marsu? Matematik to spočítal

3. 7. 2020 - 10:01 | autor: ave

Vědec ve své studii odpověděl na otázku, kolik Homo sapiens potřebujeme k tomu, aby bylo možné vytvořit soběstačnou komunitu na rudé planetě.

Lidstvo se chystá kolonizovat Mars. Projektanti budoucí kolonie se soustředí na výběr vhodného místa, kde jsou potřebné suroviny, především voda, na vybavení, které s sebou musí kolonizátoři dovézt, na obydlí, v nichž budou pobývat...

Stranou však dosud zůstávala otázka, kolik musí odletět na Mars osadníků, aby kolonie mohla fungovat bez pozemské podpory. Je přitom jasné, že jich musí být víc než při obyčejném (průzkumném) letu, kdy astronauti přistanou, odeberou vzorky půdy, zmapují podloží a odletí zpět.

Ten dělá to a ten zas tohle

... zpívá se v "Pekařově císaři". Jean-Marc Salotti, profesor matematických věd na Národním polytechnickém institutu v Bordeaux na tohle téma napsal studii s všeříkajícím názvem Minimum Number of Settlers for Survival on Another Planet ("Minimální počet osadníků pro přežití na jiné planetě").

Vědec se v ní dopracoval k číslu 110.

Salotti vycházel z logického předpokladu, že osadníci musí spolupracovat, jinak by v mimořádně obtížných podmínkách cizí planety odříznuti od Země nepřežili.

zdroj: YouTube

"Zkuste si představit, že by Mars kolonizoval jediný člověk. Musel by vše zařizovat sám - obstarat pitnou vodu, kyslík i energii. Na to by mu nestačil čas, nemohl by tyto všechny úkoly zvládnout... Větší kolonie sebou nese větší poptávku, zato rozloží úkoly mezi více lidí," napsal ke své studii Salotti.

Vědec předpokládá, že na Mars poletí osadníci-specialisté, kteří se zaměří na určité úkoly. Jedni se budou věnovat systému pitné vody, druzí výrobě kyslíku, třetí výrobě paliva, čtvrtí pěstování potravin... Salloti rozděluje marsovskou komunitu do pěti sekci: správa ekosystému, výroba energie, výstavba budov, průmysl, společenské aktivity.

Pouhé 'hausnumero'?

Profesor Salotti říká, že cílem jeho studie bylo pomoci hledat nejlepší strategii přežití na cizích planetách. Připouští, že jiné studie mohou dospět k jinému výsledku. "Dopracoval jsem se k výsledku založeném na velkém množství předpokladů, ale je to jen odhad," upozorňuje francouzský matematik.

zdroj: YouTube

Elon Musk, majitel SpaceX, chce vyslat první pilotovaný let na Mars už v roce 2024. V první flotile lodí má letět stovka lidí, což se blíží "Salottiho minimu". Do poloviny století se chystá vizionář dopravit na planetu milion lidí.

Salottiho studie byla zveřejněna v magazínu Nature.