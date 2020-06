Kdy a jak poletí Muskovi lidé na Mars

Hned po úspěšném startu lodi Crew Dragon s lidskou posádkou na oběžnou dráhu napsal vizionář zaměstnancům firmy, že prioritou je Starship a lety dál než na orbitu – v první řadě na rudou planetu.

První pilotovaný let na Mars chce Musk vyslat už v roce 2024.

K rudé planetě poletí kvartet

K planetě by měly letět hned čtyři lodě – dvě s posádkou a dvě bez ní. Tím by chtěl Musk eliminovat některé z Achillových pat někdejších letů na Měsíc.

Čtyři lodě zajistí, že případné technické problémy budou řešitelné posádkami. Let osamocené lodi je vysoce riskantní právě v tom, posádka nemá hluboko ve vesmíru žádnou pomoc, jedinou naději je "help desk" v pozemském řídícím centru. Jeho možnosti jsou však velmi omezené.

zdroj: YouTube

Cílem této mise přitom nebude jen sbírat vědecká data nebo zapíchnout vlajku, ale zmapovat zdroje vody v tekutém skupenství. Z vody chce Musk přímo na Marsu vyrábět vodíkové palivo.

Taková koncepce má řádově zlevnit další mise. Samotná loď se přitom má na Zem nejen vrátit, ale přiletět v takovém stavu, že ji bude možné po kontrole a údržbě znovu vyslat do vesmíru.

Plán platí, ale...

Několik nedávných tlakových testů prototypu rakety ukončil výbuch. Ne vždy je to chyba konstrukce – tlakové zkoušky někdy testují odolnost trupu i pomocí destruktivních metod. Cílem je zajistit, aby v plamenech nekončily skutečné mise.

Startovací plošina pro budoucí lety k Marsu bude plout v moři desítky kilometrů od pobřeží. Zejména proto, že rakety budou příliš hlučné | zdroj: SpaceX

Orbitální let Starship, první krok směrem k rudé planetě, je nicméně stále plánován na letošní rok. A to je Muskova společnost vlastně tři hořící prototypy za plánovaným letem. Potvrdil to Hans Koenigsmann ze SpaceX, který nedávno pro deník Der Spiegel pravil, že plán vyletět do konce roku platí, ačkoli "může to trvat i trochu déle".

Orbitální test Starship však není jediným plánovaným milníkem. Stále platí i snaha vystartovat v roce 2022 k Marsu v nepilotovaném letu a o další dva roky dokonce s pilotovanou misí.

Sázka na pilotovaný let v roce 2024 by každopádně byla příliš riskantní. Rok 2028 nebo 2030 by mohl být blíž realitě.

Pokud ovšem Elon Musk letem Crew Dragon něco prokázal, tak to, že své smělé vize dotahuje do konce, ačkoli termíny jeho projektů bývají ve skluzu.

Marsovská kolonie | zdroj: Bryan Versteeg/SpaceHabs