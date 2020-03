Koronavirus za jediný den usmrtil 793 Italů

VIDEO AKTUALITA - Člověk autor: Pavel Jégl

Obětí pandemie koronaviru rychle přibývá. Nejvážnější situace je v Itálii. Aktuální data ve streamovaném videu a grafech.

Pandemie koronaviru akceleruje. Platí to zejména v Evropě. V Itálii za posledních 24 hodin zaznamenali 793 obětí, ve Španělsku 300.

Globální počet obětí koronaviru se v sobotu přehoupl přes 13 tisíc. Nejvíc se na této černé bilanci podílí Itálie, která hlásí 4825 mrtvých. Za včerejšek tam přibylo 6557 pozitivně testovaných, celkem jich je na 54 000.

Katastrofální situace je v lombardském městě Bergamu, kde evidují více než pět tisíc pozitivně testovaných a kde denně umírá na nemoc COVID téměř sto lidí. Ve statisícovém městě vypomáhá s odvozem mrtvých armáda. Vojenské transportéry denně odvážejí desítky rakví s mrtvými. Pohřební služby na to nestačí.

Čína mezitím ohlásila vítězství nad infekcí. V tamní provincii Hubei od středy neevidují jediný nový případ - poprvé od prosince, kdy propukla její epidemie.

V provincii Hubei leží město Wu-chan, odkud se koronavirus, vyvolávající nemoc COVID-19, začal šířit do světa. Prvního pacienta s novým virem tam podle studie zveřejněné v lékařském žurnálu The Lancet zaznamenali loni prvního prosince.

Z nových dat na streamovaném videu Roylab Stats je patrné, že počet lidí, kteří zemřeli na následky COVID-19 v Itálii převýšil počet těch, kteří v důsledku choroby zemřeli v zemi, odkud se nákaza rozšířila.

Novým ohniskem pandemie se stala Evropa.

Číňané přičítají potlačení nákazy drakonickým opatřením, která zavedli během ledna ve Wu-chanu a potom v celé provincii. Vyhlásili v ní karanténu a hermeticky ji uzavřeli.

Ve čtvrtek čínské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v miliardové Číně ve středu přibylo pouze 34 nových případů pozitivně testovaných, z toho nejvíc v Pekingu (21). Všichni nově nakažení však přiletěli z cizích zemí.

V následujícím grafu vidíte počet pozitivně testovaných na nemoc COVID-19 na milion obyvatel. Do grafu není zařazeno Česko, kde v sobotu připadalo na milion lidí 86 pozitivně testovaných, což je víc než v Číně, původním ohnisku nákazy, ale výrazně méně než v jiných evropských státech.

V grafu nefiguruje také titěrné San Marino. Státeček s 33 400 obyvateli, obklopený ze všech stran Itálií, eviduje 60 pozitivně testovaných. To znamená, že poměřováno hypotetickým milionem by San Marino mělo 898 nakažených a v grafu by se umístilo ještě před Itálií. Ve státě, který je jedním z nejbohatších ve světě, zaznamenali už 20 úmrtí na COVID.

Další grafika ukazuje růst potvrzených případů infekce ve vybraných evropských zemích včetně Česka. Je z něj patrné, že Evropa se nachází ve fázi exponenciálního růstu nákazy.

Pozitivně testovaní v Číně v průběhu času. Z grafu je patrný rychlý ústup epidemie od poloviny února.

Čtvrtý graf srovnává průběh epidemie v Číně a v Itálii. Je z něj patrné, že Itálie vstupuje do rozhodující fáze epidemie, kdy by se měl "lámat chléb". Zlomí se?

A ještě výpověď zdravotníka z Bergama. Pokud jste depresivní typ, toto video si nepouštějte!