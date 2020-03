Nový koronavirus s námi zůstane. Patrně navždy, upozorňují experti

MAGAZÍN VIDEO - Člověk autor: Pavel Jégl

Je to chmurná předpověď expertů ze špičkového centra pro infekční nemoci. Nadějí jsou však vakcíny, které vyvíjejí a testují v laboratořích. Mohly by být nasazeny už za několik měsíců.

Virologové z centra pro infekční choroby Univerzity Johnse Hopkinse v americkém Baltimoru se domnívají, že nový koronavir z čínského Wu-Chanu se stane trvalou součástí rodiny lidských respiračních virů.

"Nový koronavirus zůstane s námi, je už endemický a šíří se komunitně," cituje web Business Insider virologa Ameshe Adalju, seniorního pracovníka centra.

To znamená, že koronavir SARS-CoV-2, který se v prosinci začal šířit z čínského Wu-chanu, se přenáší mezi lidmi a v populaci se udržuje bez přísunu buněk viru zvenčí – od zvířat.

Nemoc COVID-19, kterou vir způsobuje, se vyznačuje horečkami, kašlem a v závažných případech zápalem plic. Ve světě se jí dosud nakazilo na 90 000 lidí. Více než tři tisíce lidí, vesměs seniorů a oslabených jedinců jí podlehlo.

V Česku byly zatím zaznamenány čtyři případy nemoci. Ve všech je choroba spojena s cestami na sever Itálie.

Jaro může virus zpomalit

Univerzita Johnse Hopkinse platí v oboru infekčních nemocí za špičkové pracoviště. Shromažďuje data od národních zdravotních institucí a sleduje rozšíření koronaviru i COVIDu-19. Aktuální mapu a data výskytu nemoci můžete sledovat tady (verze pro komp), anebo zde (mobilní verze).

Amesh Adalja v rozhovoru pro Business Insider vyjádřil naději, že postup koronaviru zpomalí nástup teplejšího počasí na severní polokouli. Koronavir se podobá chřipkovým virům a chřipkové epidemie bývají až na výjimky sezonním jevem. Propuknou na podzim a odezní na jaře.

Nižší teploty pomáhají vytvrzovat ochranný gel na částicích viru, když jsou ve vzduchu. Vzniká tak skořápka, která viru jim umožňuje přežít dostatečně dlouho, aby mohl cestovat z jednoho člověka na druhého.

Schopnost viru přenášet se je závislá také na vlhkosti vzduchu. Když je vzduch chladnější a sušší, což bývá na podzim a v zimě, viry mohou vzduchem poletovat déle a dál, což usnadňuje jejich šíření mezi lidmi. Při vyšší vlhkosti se naopak kapénky vykašlávaného viru neudrží dlouho ve vzduchu, navážou se na kapičky ve vzduchu a s nimi spadnou k zemi.

Tyto fyzikální jevy by mohly ovlivnit také šíření nového koronaviru. Doktor Adalja k tomu řekl: "Může to vskutku snížit frekvenci přenosů nákazy a poskytnout čas na to, abychom vyvinuli vakcínu."

Vakcíny jsou na cestě

Nejrychleji se zatím z laboratoří k pacientům dostala vakcína proti viru Zika. Trvalo to sedm měsíců. Na nynější vlnu nového, snadno přenosného a rychle se šířícího koronaviru to je pochopitelně příliš dlouho. Vakcína však může odvrátit případnou druhou vlnu nákazy.

"Koronavirus jen tak nezmizí. Můžeme se stát svědky druhé vlny v globálním měřítku. K tomu, abychom ji zastavili, bude vakcína mimořádně důležitá," řekl doktor Paul McKay s z Královské univerzity vědy, techniky a lékařství v Londýně. Tento expert se svým týmem už testují vakcíny proti novém koronaviru.

Do stejné fáze výzkumu dospěli také badatelé z Galilejského výzkumného institutu v severním Izraeli (viz video).

"Z toho, co o koronaviru víme, je jasné, že svět se bez vakcíny proti němu neobejde," upozorňuje Amesh Adalja.