Pět mýtů o koronaviru. Věda je vyvrátila, ale kdekdo jim věří

MAGAZÍN - Člověk autor: Pavel Jégl

Světem postupuje nový koronavir a spolu s ním se šíří také (online) mýty o nové hrozbě - o tom jak vznikla, jak se jí vyvarovat... Pro leckoho mohou být obtížně rozlišitelné od reality. Tady jsou ty nejčastější:

Koronavirus vznikl v laboratoři

Koronavirus 2019-nCoV, který vyvolává nemoc COVID-19, podle hoaxů šířených na sociálních sítích stvořil člověk.

Podle jedné verze unikl při havárii z laboratoře pro testy nových virů v čínském Wu-chanu. Podle jiné verze tento vir ve městě vyvíjeli jako biologickou zbraň. Další báchorkou, rozšiřovanou zejména na čínských sociálních sítích, je příběh o tom, že vir do Číny dostali Američané. Žádný důkaz však tyto verze nepodporuje.

Ze studie zveřejněné na webu bioRxiv vyplývá, že nový koronavirus pochází z netopýrů. Laboratorní analýza ukázala, že se z 96 procent shoduje s virem nalezeným v těle tohoto létavce.

Obyčejná chřipka je horší

Nahlíženo statistikou se sezonní chřipka může jevit jako větší hrozba. Každoročně v Česku zabije kolem dvou tisíc lidí. Globálně má na kontě 290 tisíc až 650 tisíc obětí.

Čísla u koronaviru jsou podstatně nižší. Jenže nový koronavirus je teprve na počátku svého tažení. Jeho postup světem nabývá na dynamice a konec pandemie není na dohled.

Virologové také upozorňují, že nový koronavirus je nakažlivější než chřipka, snáze se přenáší, má tedy větší reprodukční číslo. Ten, kdo se jím nakazí, předá infekci v příměru třem dalším. Reprodukční úroveň chřipky je průměrně 1,3.

Koronavirus má také vyšší smrtnost (1). Zatím se obvykle odhaduje od procenta výše. Smrtnost běžné chřipky bývá pod jedním promile, tedy desetinou procenta.

Ochrání mě textilní rouška

Kdepak. Zdravého člověka taková věc od nákazy koronavirem neochrání. Chrání především směrem ven, ne dovnitř. Roušky jsou užitečné k tomu, aby nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou, aby ji nevykašlával na blízké lidi.

Před viry (a koronaviry) ochrání jen speciální respirátory.

Nákazu mohou šířit domácí mazlíčci

V Hongkongu umístili do karantény psa plemene pemenian, u něhož test prokázal slabou přítomnost nového koronaviru. Pes se patrně nakazil od infikované chovatelky. Zvíře však nevykazuje žádné příznaky nemoci a lékaři téměř vylučují, že by se nákaza z něj mohla přenést na člověka.

"Zkušenosti s koronavirem SARS (jeho epidemie propukla v roce 2002) ukazují, že psi a kočky se mohou ve výjimečných případech nakazit, nemoc u nich ale nepropukne, ani nákazu nepřenesou," cituje agentura Reuters bioložku Vanessu Barrsovou z Městské univerzity v Hongkongu.

Imunitu zajistí vitaminové preparáty

Nezajistí. Imunitu vůči nemoci COVID-19 tak nezískáte.

Vitamin C plní v lidském těle důležitou roli, podporuje imunitní funkce. Jako antioxidant neutralizuje nabité částice nazývané volné radikály, které mohou poškodit tkáně v těle. Pomáhá také tělu syntetizovat hormony, vytvářet kolagen a utěsňovat zranitelnou pojivovou tkáň proti patogenům.



Vitamín C by měl být součástí vaší každodenní stravy - pokud si chcete zachovat zdravý imunitní systém. Nemá ale význam cpát se speciálními přípravky. Nevěřte tvrzením, že ten či onen preparát vás vyléčí nebo vám zajistí prevenci před virovou infekcí.