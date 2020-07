Lední medvědi během jednoho lidského života zmizí z přírody

21. 7. 2020 - 17:09 | autor: ave

Biologové poprvé předpověděli, kdy globální oteplování vymaže z přírody elegantní šelmy, které jsou na vrcholu potravního řetězce v arktických oblastech.

Klimatické změny vyhladoví lední medvědy. Připraví je o loviště. Po roce 2100 budou arktické šelmy žít jen v zoologických zahradách.

K této truchlivé předpovědi dospěli vědci ve studii magazínu Nature Climate Change. Vyjadřují sice naději, že když se společnost vzchopí, budeme schopni lední medvědy v přírodě zachránit, ale...

Led jim taje pod tlapami

Arktická oblast, kterou medvědi obývají, se otepluje dvakrát rychleji než zbytek Země.

V zimě za tuhých mrazů sice mořský led kolem severního pólu pořád narůstá, rozšiřuje se, zatímco v létě taje a ustupuje. Tento opakující se rituál se však nevrací do výchozího bodu. Ledu ubývá víc než přibývá.

Z klimatických modelů dostupných na webu Geophysical Reserch Letters vyplývá, že led ustupuje výrazně. Arktida o něj v létě přijde patrně už do roku 2050.

Severní pól bude do tří desítek let bude pod vodou, i kdybychom se na hlavu stavěli a bezuhlíkovou ekonomiku zavedli okamžitě. Na to, abychom klimatickou změnu zvrátili, anebo aspoň výrazně zpomalili, je zkrátka pozdě.

Úbytek ledu v Arktidě za 35 let. | zdroj: Cindy Starr NASA CVS

Lze přitom předpokládat, že leckdo bude mít z Arktidy bez ledu radost. Třeba těžaři ropy a plynu, kteří získají přístup k novým ložiskům. Anebo majitelé nákladních lodí a námořníci, kterým se otevřou nové a podstatně kratší severní cesty.

Radovat se však z nové situace nebudou lední medvědi, kteří z ledu útočí na kořist, nejčastěji tuleně. Tyto šelmy přijdou o loviště.

Truchlivé vyhlídky

Lední medvědi snesou teplejší podnebí, dokážou se mu přizpůsobit. Dokazují to ti z nich, kteří jsou chováni v zoologických zahradách. Nejsou ale schopni změnit své lovecké návyky. Aspoň ne tak rychle, jak to vyžadují klimatické změny.

"Led vydrží na moři krátký čas, proto medvědi nemohou lovit tak dlouho, jak byli zvyklí, a zažívají čím dál delší období hladovění, než zase moře znovu zamrzne a oni se mohou vrátit ke svým lovištím," vysvětluje na webu Nature Climate Change vedoucí zmíněné studie, biolog Steven Amstrup.

Nyní žije v přírodě na 25 tisíc ledních medvědů. Jejich populace rok co rok klesá. Mnohé šelmy hledají potravu u lidských sídel, objevují se dokonce na ulicích arktických měst.

Vezmete mě na palubu? Led mi taje pod tlapami | zdroj: Profimedia.cz

Autoři studie ve zprávě píšou, že na sklonku století bude pro medvědy v podstatě nemožné uživit se (a pro samice mít mléko pro mláďata) jinde než na ostrovech Královny Alžběty. To je přitom optimistický scénář, který předpokládá, že se planeta oteplí proti předindustriální době o 3,3 stupně Celsia.

Zajetí bude záchranou

Biologové si posteskli, že se s tím vlastně nedá nic dělat. Zatímco zvířata v Africe je možné (aspoň někde) chránit před pytláky a orangutany lze zachránit, když se přestanou kácet pralesy, led pro medvědy nikdo nevyrobí.

Je tedy pouze otázkou času, kdy se lední medvěd objeví v kategorii druhů vyhynulých ve volné přírodě, ale přežívajících v zajetí, jako jsou třeba kůň Převalského nebo jelen milu.

Studii biologů si můžete přečíst tady.

zdroj: YouTube