Severní pól bude do roku 2050 ve vodě

VIDEO MAGAZÍN - Příroda autor: ave

Romantické snímky polárníků mířících na saních nebo lyžích k severní točně budou definitivně patřit do historie. Pól se ocitne pod vodou.

Je to scénář, podle kterého se Arktida řídí rok, co rok: V zimě za tuhých mrazů mořský led kolem severního pólu narůstá a rozšiřuje se. V létě zase taje a ustupuje. Samotná severní točna však zůstává pokryta ledem po celý rok.

Tento opakující se rituál se však nevrací do výchozího bodu. Ledu ubývá víc, než přibývá. Příčinou jsou zvyšující se teploty.

Led přitom mizí tak výrazně, že Arktida o něj v létě přijde patrně už do roku 2050. Vyplývá to z klimatických modelů, které zveřejnil odborný web Geophysical Reserch Letters.

Není cesty zpátky

Tento závěr je odvozen z počítačových predikcí, do kterých dodávali data polární geofyzici. Severní pól prostě do tří desítek let bude pod vodou, i kdybychom se na hlavu stavěli a bezuhlíkovou ekonomiku zavedli takřka okamžitě.

(Vsuvka pro hnidopichy: Míněna je voda v kapalném, nikoli pevném skupenství.)

"I kdybychom rychle a zásadním způsobem snížili emise v globálním měřítku, a tak udrželi oteplení pod dvěma stupni Celsia proti hodnotám z předindustriální epochy, arktický mořský led zmizí v létě (počátkem září) už do roku 2050," píše ve zprávě k výzkumu jeden z jeho autorů, polární geofyzik Dirk Notz z Hamburské Univerzity.

Vědecké kapacity z několika institucí analyzovaly čtyři desítky klimatických modelů. Vývoj arktického mořského ledu přitom simulovaly při nižších i vyšších hodnotách emisí skleníkových plynů, které přispívají k oteplování planety.

Výzkum vycházel z objemu ledu, nikoli z jeho rozlohy. Při tomto způsobu výpočtu, který odpovídá realitě tání, dospěli vědci k rychlejšímu úbytku ledové pokrývky.

Arktida se otepluje třikrát rychleji

Lze předpokládat, že leckdo bude mít z Arktidy bez ledu radost. Třeba těžaři ropy a plynu, kteří získají přístup k novým ložiskům. Anebo majitelé nákladních lodí, kterým se otevřou nové a podstatně kratší severní cesty.

Vědci však ve zprávě upozorňují, že led je důležitou součástí arktického ekosystému. Mnohá zvířata, jako lední medvědi nebo tuleni, kteří z ledu útočí na kořist, bez něj přijdou o loviště.

Co víc, oblast bez mořského ledu výrazně urychlí (a již urychluje) oteplování arktické oblasti. Bílý led odráží až osmdesát procent slunečních paprsků zpět do vesmíru. Tmavé moře jich zase téměř devadesát procent pohlcuje, a tím se planeta výrazně ohřívá.

Také proto se arktický region už nyní otepluje třikrát rychleji než zbytek Země.