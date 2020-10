Máme jistotu, na Měsíci je voda! hlásí NASA

26. 10. 2020 – 19:50 | Vesmír | ave

Existence molekul vody se potvrdila na slunečními paprsky zalité straně Měsíce.

Na Měsíci je voda v podobě ledu, oznámila v pondělí americká vesmírná agentura NASA. Molekuly vody identifikovala observatoř SOFIA, což je Boeing 747 upravený na výzkumné pracoviště, který létá v zemské stratosféře.

SOFIA, jejíž teleskop využívá infračervené spektrum záření, zaznamenala molekuly vody (H 2 O) v kráteru Clavius, který leží na osluněné jižní polokouli Měsíce a je pozorovatelný ze Země. Tento objev dokazuje, že voda se na Měsíci může nacházet na více místech než jen v permanentně stíněných kráterech, které leží v polárních oblastech.

Voda, kterou známe

Minulá pozorování povrchu Měsíce zaznamenala v těchto místech sloučeninu vodíku, vědci však nedokázali určit, zda to je voda, anebo její blízký příbuzný hydroxyl (OH). Nová data odhalují vodu v koncentracích 100 až 412 dílů na milion. To je přibližně stokrát méně než na Sahaře.

"Měli jsme náznaky, že H 2 O – voda, kterou známe – může být přítomna na sluncem zalité straně Měsíce," řekl k objevu Paul Hertz, ředitel divize astrofyziky v ústředí NASA ve Washingtonu. "Teď s jistotou víme, že tam je."

Vodní led se na osluněné straně drží patrně díky sklu, které se vytvořilo na povrchu po dopadu meteoritů, jinak by se odpařil.

Po misích Apollo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století se předpokládalo, že Měsíc je bez vody. Až další průzkum z oběžné dráhy naznačil, že by voda v podobě ledu mohla být v zastíněných kráterech.

Zpátky na Lunu

Zásoby vody na Měsíci jsou klíčové pro program Artemis, který má vrátit Američany zpět na Měsíc. První start vesmírné lodi Orion k Měsíci je plánován na příští rok v listopadu. První lidé by na přirozenou družici Země měli letět za čtyři roky.

Trvalá přítomnost vody na Měsíci by do budoucna měla umožnit větší soběstačnost plánované základny. Mohla by být nejen zdrojem pitné vody ale i paliva pro budoucí lety na Mars. Zatím však není zřejmé, zda je detekovaná voda jednoduše dostupná a zda ji vůbec bude možné využít.

Počítačové ztvárnění observatoře SOFIA umístěné na Boeingu 747 a místa nálezu molekul vody. | zdroj: NASA