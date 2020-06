Nalezeno místo s nejčistším vzduchem na Zemi

Vědci ji staví do protikladu k městským aglomeracím a průmyslovým regionům, z nichž už desítky let docházejí alarmující data o znečištěném ovzduší, které přispívá k rozvoji respiračních chorob a zkracuje délku lidského života.

Série lednových měření před nástupem pandemie nemoci COVID-19 a uzavíráním průmyslových podniků odhalila pro leckoho překvapivý fakt: Nejšpinavější vzduch na planetě není v Pekingu, Dháce nebo Dillí, ale jen několik stovek kilometrů od české kotliny – v bosenském Sarajevu.

Tentokrát se však výzkumníci podívali na znečištění z opačného konce. Nový několikaměsíční výzkum vedený vědeckou pracovnicí Australského meteorologického úřadu Soniou Kreidenweisovou hledal místo, kde je na Zemi vzduch nejčistší.

Americko-australský tým ho nalezl pomocí přístrojů, které zachycují, měří a analyzují podíly pevných i kapalných aerosolových částic ve vzduchu.

Kde se tedy místo s nejčistším vzduchem nachází?

Za sedmero horami a sedmero řekami

Teď to není pouhé stovky kilometrů od Česka. Vzdušnou čarou je nám místo vzdáleno 18 tisíc kilometrů.

Oblast, kde se báječně dýchá, najdeme na opačné straně zeměkoule. Pokud byste po přímce vrtali do středu planety a pokračovali dál, pak byste se tam provrtali právě tam – do ráje velryb a plejtváků.

Místo leží v jižním Pacifiku, který bývá nazýván také Jižní oceán, mezi Tasmánií a Antarktidou a mezi 54 a 62 stupněm zeměpisné šířky.

zdroj: pngwing.com

Vědci zjistili, že vzduch je tam nejméně zasažen průmyslovou činností a prachem ze světových kontinentů. Neobsahuje téměř žádné aerosolové částice, které vznikají lidskou činností, například spalováním fosilních paliv, výrobou hnojiv a likvidací odpadních vod.

Ve studii zveřejněné v pondělí ve sborníku časopisu National Academy of Sciences vědci popisují oblast jako "skutečně nedotčenou lidskou činností".

Vzduch, který je nepřekonatelný

"Ukazuje se, že Jižní oceán je jedním z posledních míst na Zemi, které bylo minimálně poznamenáno antropogenními vlivy," napsal k tomu Thomas Hill, profesor z katedry atmosférických věd na Coloradské univerzitě.

Bylo to poprvé, co vědci provedli odběr aerosolu v blízkosti Antarktidy a ve shrnutí výsledků konstatují, že tamní čistota vzduchu byla pro ně překvapením, protože vzdušné proudy obvykle dokážou roznést aerosoly do těch nejvzdálenějších míst.

Mohou být přirozeně nalezena ještě další místa s obdobně čistým vzduchem. Každopádně platí, že vzduch se tam může tomu tasmánsko-antarktickému jen vyrovnat. Jeho parametry jsou takové, že je nepřekonatelný.

Podrobnou zprávu a data z výzkumu naleznete v PNAS.