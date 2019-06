Znečištění ovzduší postupuje tělem jako infekce. Může poškodit každý orgán i buňku

- Člověk autor: Radek Chlup

Světová zdravotnická organizace uvádí, že znečištěný vzduch již dýchá devět lidí z deseti, což každoročně vede k úmrtí více než sedmi milionů lidí. Nový výzkum publikovaný organizací CHEST tvrdí, že znečištěné ovzduší má na náš organismus ještě horší vliv než kouření tabáku. Jemné částice se dostávají do krevního oběhu a napadají orgány i buňky. Mohou také ovlivnit funkci genů a zvyšují rizika demence, mrtvice a snížené inteligence.

Znečištěné ovzduší dnes bereme jako součást běžného života a jako fakt, který se nás příliš netýká. I když je největší míra znečištění v Asii, každoročně na jeho následky zemře až sedm milionů lidí po celém světě. Znečištěné ovzduší může poškodit srdce, plíce, mozek a v podstatě každý orgán i buňku v těle. Jemné částice jsou totiž tak miniaturní, že se snadno dostávají do krevního oběhu v plicích, odkud jsou roznášeny po celém organismu.

"Studie na zvířatech prokázaly, že částice mohou dokonce cestovat po čichovém nervu až do mozku," zmínil vedoucí studie Dean Schraufnagel z University of Illinois deníku The Guardian a dodal: "Nedivil bych se ale, kdyby jimi byl postižený každý orgán. Pokud v seznamu některý chybí, je to pravděpodobně proto, že pro něj ještě nebyl proveden výzkum." Schraufnagel rovněž upozornil na studie, které dokazují přímý vliv na demenci, mrtvici, sníženou inteligenci a dokonce na funkci genů.

Náš organismus je bezbranný

Evoluce nás přizpůsobila k obraně proti infekcím, nikoliv proti znečištění planety. Proto si naše imunitní buňky myslí, že jemné částice jsou bakterie. Imunitní buňky se je následně snaží zlikvidovat uvolněním enzymů a kyselin. Poté se zánětlivé procesy šíří do celého těla a mají vliv na mozek, ledviny, srdce a další orgány.

Důvodem nedůvěry může být i to, že spousta lidí nikdy neslyšela o jemných částicích. Emise jemných částic pocházejí z dieselových motorů, výroby elektřiny, pohonu letadel a všech automobilů, vlaků a dalších aspektů moderní civilizace. Vypouštěné nečistoty jsou nezdravé dokonce i pro nenarozené děti.

Škodlivé účinky se dnes dokonce vyskytují i na místech, která byla ještě donedávna bezpečná. Problém se dá vyřešit kontrolou znečištění a jeho zdroje. Nejvíce toxické je spalování fosilních zdrojů na výrobu elektřiny a vytápění domácností. Proto bychom se měli na tyto body zaměřit a omezit je na minimum. Jsme totiž vůbec první generací, která je vystavena tak obrovskému znečištění.

Probuďme politiky a aktivisty z nevědomosti

Spousty lidí žije v domnění, že v Londýně či jiných místech to před 100 lety bylo horší, ale v současnosti tu hovoříme o lidech, kteří jsou znečištění vystaveni dlouhodobě, což má mnohem větší a dalekosáhlejší dopad na zdraví. Existují velkoměsta, kde je neuvěřitelný počet osob vystaven vysoce jedovatému ovzduší pořád.

Současné studie různých institucí a vědců se snaží o to, aby to viděli i politici a aktivisté. "Průzkum představuje velmi přesvědčivé důkazy a přidává se k velkému množství důkazů, které už máme. Existuje více než 70 tisíc vědeckých prací, které prokazují, že znečištěné ovzduší má vliv na naše zdraví," řekla k celé věci Maria Neirová – ředitelka odboru veřejného zdraví ve Světové zdravotnické organizaci.

