Nejmenší dinosaurus vážil dva gramy a létal

VIDEO MAGAZÍN - Příroda autor: Pavel Jégl

Dinosaury máme spojené s představou několikatunových gigantů. Do této skupiny živočichů, kteří vládli Zemi déle než 130 milionů let, však patří také okřídlený tvoreček, který by se dal strčit do krabičky od sirek.