Největší arktický ledovec se hroutí

Z šelfového ledovce Nioghalvfjerdsfjorden, označovaného jako 79N, se odlomil ohromný kus ledu. Informuje o tom web stanice BBC.

Ledovec ležící na severozápadě Grónska, byl 80 kilometrů dlouhý a 20 kilometrů široký. Je největším v Arktidě. Kus, který se od něj odštěpil (na hlavním snímku v rámečku) má plochu 110 kilometrů čtverečních a dál se štěpí.

Šelfové ledovce jsou plošiny pomalu se sunoucí k pobřeží oceánu. Tvoří je led ze stlačeného sněhu. V Grónsku, Kanadě, Rusku i Antarktidě se jejich plocha vlivem globálního oteplování rok co rok zmenšuje. 79N v tomto století taje tempem desítek kilometrů čtverečních ročně.

Za hlavní způsob ztráty hmoty z šelfových ledovců bylo přitom až donedávna pokládáno "telení". Tak se říká odlamování kusů ledu do moře z čela ledovce. Studie NASA a univerzitních vědců publikovaná před sedmi lety v časopise Science však dospěla k závěru, že většina úbytku ledu z šelfových ledovců je nyní způsobena vlivem teplejší vody, která omývá jejich spodní plochu a která může způsobit jejich zlom ještě před "telením".

