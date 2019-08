Opice velká jako křeček požírala hmyz

MAGAZÍN - Příroda autor: Radek Chlup

Vědecký tým našel v Amazonii zkamenělý zub, který dokazuje existenci druhu miniaturní opice o váze křečka. Objev pomáhá překlenout mezeru ve fosilních nálezech u opic z Nového světa.

Zkamenělý zub nalezli badatelé v peruánské amazonské džungli podél řeky Río Alto Madre de Dios. Identifikovali ho jako zub, který patří dosud neznámému druhu opice malého vzrůstu o váze křečka.

Podle týmu vedeného Dukeovou univerzitou a Národní univerzitou v peruánském městě Piura, fosilie vyplňuje 15 milionů let trvající období, ze kterého nebyly žádné opičí fosilie dosud nalezeny.

Vědci vykopali kousky pískovce a štěrku, následně pomocí vody a síta odfiltrovali zkamenělé zuby, čelisti a úlomky kostí. Tým prohledal sediment, který obsahoval stovky fosilií hlodavců, netopýrů a jiných zvířat, než nalezl zub osamělé opice.

"Primární fosilie jsou vzácné asi jako slepičí zuby," řekl Richard Kay – hlavní autor studie a profesor evoluční antropologie na Dukeově univerzitě. Upozornil, že zkamenělý zub má jen dvojnásobek objemu hlavičky špendlíku.

Nejmenší fosilie opice

Paleontologové toho mohou z opičích zubů, zejména ze stoliček, zjistit mnoho. Na základě relativní velikosti a tvaru zubu výzkumníci předpokládají, že miniaturní zvíře konzumovalo ovoce a hmyz – tedy potravu bohatou na energii, přičemž vážilo pouze čtvrt kilogramu.

Některé z jihoamerických opic jsou až 50krát větší. Jde tedy o nejmenší opičí fosilii, jaká kdy byla nalezena.

Dnes existuje jen jeden druh opice, která je jen o něco málo menší – Kosman.

Obecně se předpokládá, že opice dorazily do Jižní Ameriky z Afriky zhruba před 40 miliony lety a rychle se diverzifikovaly na 150 druhů Nového světa, které známe dnes. Většina z nich obývá Amazonský prales. Existuje ale záhadná mezera ve fosilních záznamech mezi 13 až 31 miliony let.

Fosilie miniopice se datuje od sedmnácti do devatenácti milionů let, což ji zasazuje přesně do doby, kde probíhala diverzifikace opic Nového světa.

Tým je v současnosti na další expedici v Peruánské Amazonii. Výprava se zaměřuje na odlehlé říční lokality, kde jsou 30 milionů let staré sedimenty.

Zdroj: ScienceDaily