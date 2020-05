Padající ruská raketa rozzářila oblohu a šokovala Australany

Ohromná ohnivá koule s dlouhým planoucím ocasem přeletěla po obloze jihovýchodní Austrálie a Tasmánie. Web australského deníku Age napsal, že obyvatelé měst Rochester, Kyneton, Echuca a Cashmore v australském státu Victoria zůstávali stát na ulicích a s úžasem pozorovali neobvyklý výjev. Jedni byli vyděšeni, druzí okouzleni a nadšeni.

Ohnivá koule se na nebi objevila v pátek v noci východoaustralského času, tedy v pátek dopoledne SELČ. Následující video natočila Mel Aldridgeová...

... a další video, natočené z jiného úhlu, vyvěsil na Twitter Tom Toose.

Just saw this meteor over Creswick towards Ballarat @WINNews_Bal @ballaratcourier @3AW693 pic.twitter.com/52gtSL33CD