Proč jsou viry netopýrů pro nás nebezpečné

Koronaviry SARS, MERS a parně i Covid-19. Všechny tyto pohromy mají společného původce – netopýry. Obratní letouni jsou v nich ale nevinně, své viry předávají nevědomky.

Netopýři jsou rezervoáry nebezpečných koronavirů (virů s povrchem připomínajícím sluneční koronu), které se v posledních desetiletích přenášejí na lidi.

Do lidských těl se dostávají přes mezihostitele. Pomocí analýzy genetické sekvence viru v těle pacientů vědci zjistili, že v případě koronaviru SARS byly mezihostitelem cibetky, u MERS zase velbloudi.

Nový koronavir Covid-19, který se rozšířil z čínského města Wu-chanu a na kontě má víc než tisíc mrtvých a desítky tisíc nakažených, se podle nejnovějších poznatků čínských vědců dostal do člověka přes luskouny.

Létající zásobníky virů

Klíčová otázka: Proč jsou viry netopýrů pro lidi tak rizikové?

Na odpověď si posvítil nový výzkum Kalifornské univerzity pod vedením epidemioložky Smiley Evansové.

Z výzkumu vyplynulo, že imunitní systém netopýrů je mimořádně odolný vůči virovým patogenům. Pro netopýry to je dobrá zpráva, pro jiné zvířecí druhy a pro člověka zpráva špatná.

Netopýři se tak stávají zásobníky virů, a tedy i roznašeči nebezpečných chorob.

Problematická je podle výzkumníků lidská snaha zasahovat do netopýřích habitatů. Zvýšená aktivita lidí netopýry stresuje. Reagují na to tím, že vylučují více virů do slin, moči a exkrementů.

Viry potom vstupují do jiných živočichů, nakonec i do lidí. V Asii o to snáz, že tam je netopýr oblíbený pokrm mezi jinými epidemiologicky rizikovými živočichy (i mezi lidmi).

Nabízí se přirozená otázka: Mohli bychom se naučit vyvolávat obdobně účinnou imunitní reakci, kterou prokazuje netopýr, také u člověka? Možné to snad je, ale prozatím se zdá, že pozitiva z netopýřích rizik hned tak nevykřesáme.

"Netopýři dokážou vyvolávat ve svém těle nejen robustní antivirovou reakcí, ale také protizánětlivou reakcí," upozornila spoluautorka výzkumu Cara Brooková.

Pokud by se o totéž pokusil náš imunitní systém, vyvolalo by to nejspíše rozsáhlý zánět. Výsledek by proto mohl způsobit více škody nežli užitku.

Nevybíjejte netopýry!

Zmíněný výzkum varuje před vybíjením netopýrů v reakci na koronaviry. Upozorňuje, že to může být vysoce nebezpečná aktivita, při které se zvyšuje šance na přímý kontakt i stres netopýrů, což obojí může být zvýšit pravděpodobnost rozšíření virů.

To nejlepší, co lze tváří v tvář netopýrům dělat, je vyhýbat se jim, případně zamezit jejich kontaktu s hospodářskými zvířaty, a především ve zvýšené míře dodržovat hygienická opatření.

Tato doporučení jsou určena zejména pro asijské a africké země, kde netopýři obývají horské jeskyně s téměř stoprocentní vlhkostí, což jsou pro kultivaci virů optimální podmínky.

V Evropě nebezpečné typy virů u netopýrů zaznamenány nebyly. Na starém kontinentu, včetně Česka, jsou tito létavci chráněni.