Ráj astronomů je v ohrožení, brzy z něj nebude možné pozorovat hvězdy

- Vesmír autor: red

Teleskopy na severu Chile, který je považovaný za ráj astronomů, budou možná do pár let bezcenné. Přitom se zde nacházejí ta nejvýznamnější zařízení, včetně teleskopů Evropské jižní observatoře (ESO). I tuto oblast s hlubokou noční tmou však začíná ohrožovat světelný smog.

Poušť Atacama, která leží asi 1200 kilometrů severně od Santiaga de Chile, nabízí ideální podmínky: obloha je tam jasná po většinu roku. Jsou tam instalovány nejvýznamnější teleskopy světa a soudí se, že do roku 2020 bude na severu Chile soustředěno 70 procent světové astronomické infrastruktury.

Rozšiřování měst a používání technologií LED osvětlení však ohrožují práci observatoří v tomto regionu. Studie zveřejněná v prosinci v časopisu Science Advances již ukázala, že se osvětlení planety zvýšilo, a to jak pokud jde o množství, tak pokud jde o intenzitu. Od roku 2012 do roku 2016 je to asi o dvě procenta.

Ve městech na severu Chile, jako je Antofagasta, Coquimbo nebo La Serena, se technologie LED stále častěji používá k osvětlení bytů, ulic či reklam. "V souvislosti s tímto osvětlením se nebe oproti konci minulého desetiletí zhoršilo o 30 procent," vysvětluje Pedro Sanhueza z Úřadu na ochranu kvality nebe na severu Chile.

Hluboká tma v ohrožení

Obzvláště sever Chile se stává součástí ohrožené zóny, neboť světelné znečištění ohrožuje hlubokou noční tmu, kterou teleskopy potřebují pro svou práci. Na observatoři Paranal, kde jsou umístěny čtyři obrovské teleskopy VLT (Very Large Telescope) Evropské jižní observatoře (ESO), již byla preventivní opatření přijata.

Po západu slunce mají automobily projíždějící kolem observatoře zákaz používat světla. Povolena jsou jen slabší parkovací světla. Pro chození ve tmě lze používat jen kapesní svítilny, jejichž světlo je namířeno směrem k zemi. Také příbytky astronomů a personálu Paranalu jsou minimálně osvětleny, aby nebylo narušeno pozorování hvězd.

Urbanistický rozvoj v posledních 20 letech na severu Chile však nemá obdoby: města tu rostou díky těžbě mědi, jejímž je tato jihoamerická země největším světovým producentem.

Problémy při studiu vzdálenějších hvězd

Světlo nad městy je z observatoří ležících do okruhu 150 kilometrů snadno viditelné. "Měřili jsme dopad tohoto jevu a už máme problémy s pozorováním nebe ve 20 stupních nad horizontem. To nám bude bránit i ve studiu vzdálenějších hvězd," stěžuje si Američan Chris Smith, šéf mise observatoře Tololo, která leží ve 2200 metrech nad mořem, zhruba 80 kilometrů od města La Serena.

Kromě vzestupu měst je tam rovněž obrovská infrastruktura k těžbě mědi a stavbě silnic v poušti Atacama, které jsou rovněž zdrojem světla.

Smith prosazuje, aby se nové generace učily využívat světla úsporně, používat "teplejší" zdroje, které tolik neznečišťují, a neobracet je směrem k obloze. Nepřichází v úvahu, aby se uzavíraly observatoře, které jsou klíčové pro pátrání po planetách podobných Zemi, kde by mohl být život, říká americký astronom.

Takový osud možná čeká observatoř Monte Palomar v Kalifornii, která musela výrazně omezit činnost kvůli světelnému znečištění pocházejícímu z Los Angeles.

Chilská vláda se rozhodla čelit tomuto nebezpečí tím, že v roce 2012 schválila novou normu nařizující omezit osvětlení. Noční osvětlení škodí i životnímu prostředí a lidskému zdraví, neboť narušuje biologické hodiny. A to zvyšuje nebezpečí vzniku rakoviny, cukrovky a depresí.