Solární panely děravé jak cedník mění okna na zdroj energie

MAGAZÍN VIDEO - Technologie autor: Ladislav Loukota

Korejští výzkumníci ukázali slušnou dávku důvtipu. Vymysleli děravé solární panely, které jsou průhledné.

Průhledné solární panely umístěné do oken mohou pustit do domu světlo, a navíc vyrobit elektrickou energii.

Tradiční neprůhledné solární panely se přitom mohou stát docela jednoduše průhlednými. Stačí, když se do nich navrtají mikroskopické otvory, které propustí světlo.

Fantazie pomáhá

O průhledné fotovoltaice patrně neslyšíte poprvé. Mezi prvními se jí pochlubili výzkumníci z Massachusettského technologického institutu (Massachusetts Institute of Technology, MIT), kteří v září 2017 zkombinovali tenké organické polymery s elektrodami z grafenu.

Vznikly tak průhledné panely. Jejich výrobní cena však byla vysoká, a tak se nerozšířily.

Je jasné, že pokud by bylo možné vyrobit dostupné průhledné solární panely, byla by to velká věc. Instalace do oken by byla snazší a bezpečnější než na střechy, rovněž by se mohla skokově zvýšit soběstačnost (či dílčí úspornost) budov.

Tým pod vedením korejského profesora Ulsanského národního technologického institutu (UNIST) Kwanyonga Seo nyní ke kombinaci grafenu a organické fotovoltaiky navrhuje snazší a levnější řešení. Do tradičních solárních se vyvrtají díry o průměru lidského vlasu.

Spousta otazníků

Běžné solární panely mají účinnost zhruba dvacet procent. Lze sice dospět až k 35 procentům přes vrstvené panely, ty jsou však drahé, proto je využívají jen vesmírné lodě.

Už dvacetiprocentní účinnost je přitom spíš snem – odvíjí se od podnebí, čistoty panelů i jejich geografického umístění. Dosavadní průhledné panely měly účinnost mnohem nižší – dva roky zpátky se panely od MIT vyškrábaly k deseti procentům, reálně ale dosahovaly jen 2,8 až 4,1 procenta.

Korejské panely však překonaly i to – dostaly se na 12,2 procenta a výzkumníci se domnívají, že můžou dosáhnout i 15 procent. To vše za jednodušší výroby a instalace než v dosavadních pokusech o průhlednou fotovoltaiku.

Korejské panely mají horší optické vlastnosti čiré sklo. Vidíte skrz ně obdobně jako přes okno s jemnými závěsy. Není také jasné, jak náročná bude jejich údržba.

V případě, že by se "děravé" korejské panely zanesly nečistotami ještě snáze, jejich užitečnost by to samozřejmě snižovalo. Mohly by ale fungovat v utěsněném prostředí mezi dvěma skly.