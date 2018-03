Sprostí lidé jsou upřímnější, výkonnější a stres se jim vyhýbá

- Člověk autor: red

Sprostá a jinak nevhodná slova tvoří podle amerického výzkumu téměř jedno procento našeho každodenního slovníku. I když se jim bráníme, jsou sprostá slova pro naše zdraví užitečná.

Komu se nestalo, že si ukopnul palec o nábytek? Nikoli náhodou bolest poleví, když si zanadáváme. Vědci z Keelské univerzity ve Velké Británii měřili účinky nadávání na toleranci bolesti a zjistili, že většinou dokážeme snášet bolest, když jsme vulgární.

Proč? Každá nadávka totiž posílá zprávu do oblasti amygdaly v mozku: nejsou to samotné nadávky, které mají takovou moc, ale citová a fyzická reakce, která vzniká při jejich vyslovování, co nám dává tu dávku energie, jež nám v takové chvíli prospěje.

Při namáhavém tréninku proklínáte svého instruktora: jestliže tak činíte nahlas, může to příznivě ovlivnit vaši výkonnost, uvádí se ve výzkumu Keelské univerzity. Ten zároveň zjistil, že kdo nadává nahlas, zvyšuje si výkonnost o dvě až čtyři procenta a sílu o osm procent ve srovnání s tím, kdo má ústa zavřená. Vědci soudí, že když trpíme potichu, myslíme jenom na to, jak je trénink těžký a únavný, zatímco nadávání nahlas odvádí pozornost a umožňuje lépe pracovat.

Nadávky uvolňují a ulevují od stresu

Nadávání může posloužit i jako účinné emotivní uvolnění, zvláště při hněvu a frustraci. Používání slov, která nejsou vhodná a slušná, může mít velmi uvolňující účinek. Sprostá slova člověk obvykle vyslovuje při hněvu a frustraci a zapojuje do toho celé tělo. Když zuříme, aniž bychom nadávali, stres se neuvolňuje. Když naopak nadáváme, zapojujeme celé tělo a emoce: uvolnění je úplné a ulevuje stresu.

Mohli bychom si myslet, že časté užívání sprostých slov může být známkou omezených vyjadřovacích schopností, ale studie zveřejněná na stránkách časopisu Language Sciences ukazuje, že je tomu ve skutečnosti naopak.

Vědci analyzovali skupinu 43 mužů a žen, kteří měli během jedné minuty říci co nejvíce sprostých slov. Pak měli jmenovat za stejný časový úsek co nejvíce zvířat. Vědci zjistili, že čím více byl účastník studie schopen říci sprostých slov, tím širší byla jeho slovní zásoba.

Nadávání může působit dojmem, že jsme upřímní. Jestliže jsme v pozitivním - přátelském - prostředí, zdáme se být čestní, autentičtí a asertivní, přestože nadávání je formou hrubého, nekontrolovaného a instinktivního vyjadřování.

Nedávná studie ukázala, že vulgárnost je spojena s nefalšovanými pocity a emocemi v sociálních interakcích. A to znamená, že ten, kdo nadává, je zřejmě i upřímnější.