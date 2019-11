Aspirin dokáže chránit plíce před znečištěním

MAGAZÍN - Člověk autor: Pavel Pešek

Aspirin léčí kdeco. Výsledky americké studie přitom dávají naději, že může mít ještě širší použití.

Nový objev ukazuje, že aspirin, obsahující kyselinu acetylsalicylovou, jednu z nejznámějších léčivých látek určených k úlevě od bolesti, zánětu a horečky, snižuje také vliv znečištění vzduchu na plíce.

Nasnadě jsou otázky: Jak spolu souvisí aspirin a znečištění vzduch? A jak by měl přesně aspirin pomáhat proti poškození plic znečištěním?

Přesný mechanismus není jasný ani vědcům, kteří tuto souvislost objevili.

Veteráni na spirometru

Američtí výzkumníci použili data z projektu, který dlouhodobě sleduje zdravotní stav veteránů žijících v oblasti Bostonu. Zhruba tisícovka vojenských vysloužilců v období 17 let podstoupilo mimo jiné vyšetření i průměrně tři prohlídky, při kterých byl vyhodnocován stav jejich plic.

Měřeny byly údaje o celkové kapacitě plic a objem vydechovaného vzduchu. Stav plic byl porovnáván s údaji o znečištění vzduchu jemnými částicemi v období před lékařskými prohlídkami.

Výzkumníci přitom zohlednili rovněž další faktory, které mohou ovlivňovat efektivitu plic. Například obezita, kuřáctví nebo historie braní různých léků. Vědci se obzvláště zajímali o aspirin a další léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik. Jsou to léky, které se nejčastěji předepisují proti bolesti a různým zanícením.

Ukázalo se, že aspirin, který před 122 vynalezl německý chemik Felix Hoffmann, byl významně spojen s menším vlivem znečištění na funkci plic. Krátkodobý nárůst znečištění v období před měřením funkcí plic vyvolal vždy zhoršení funkce plic. U veteránů, kteří ve stejném období brali aspirin, se funkce plic zhoršily skoro o polovinu míň než u veteránů, kteří aspirin nebrali.

Možné vysvětlení tohoto vztahu je, že aspirin snižuje zanícení plic vyvolané jemnými částicemi, které se dostanou s vdechovaným vzduchem do plic. Skutečnost, že průkazný ochranný vliv měl jen aspirin, může být důsledkem toho, že aspirin byl ze všech nesteroidních antiflogistik nejčastěji používaný.

Vědci ale upozorňují, že sledovaná skupina byla výjimečná v tom, že se skládala pouze z mužů v důchodovém věku.

Shrnuto

Navzdory popsaným omezením studie zjistila z lékařského pohledu významný vliv aspirinu na prevenci vlivu znečištění vzduchu na lidské plíce. I když se v poslední době situace se znečištěním vzduchu obecně zlepšuje, stále nastávají krátkodobé výkyvy, v našich podmínkách typicky při zimních inverzích.

Aspirin by se proto mohl používat preventivně právě při očekávání takových situací u citlivějších částí populace. I když to je zatím jen vize založená na předpokladu, že se výsledky studie potvrdí v dalších studiích s většími testovanými populacemi a bude studován a pochopen i přesný mechanismus, jak aspirin chrání plíce.

