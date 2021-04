Chystá se univerzální vakcína proti koronavirům. Může odvrátit další pandemie

7. 4. 2021 – 18:10 | Technologie | Pavel Jégl

S univerzální vakcínou proti koronavirům se můžeme vyhnout další katastrofální pandemii. Výzkumníci na ní v laboratořích už pracují.

Představte si, jak jinak by vypadal uplynulý rok vašeho života, kdybychom měli vakcínu chránící před koronavirem SARS-CoV-2 a covidem už od počátku. Byl by nepochybně snesitelnější, bez opakujících se lockdownů, zavřených škol, obchodů, restaurací, kin, divadel, obtížně prostupných hranic i bez nekonečných home officů.

Výzkumné týmy vyvinuly vakcíny s nevídanou rychlostí. Přesto jsme už více než rok koronavirem ochromeni.

Na úder dalšího z koronavirů by lidstvo mělo být každopádně připraveno lépe – tak, aby se s ním bylo schopno vypořádat hned zkraje. Vědecký magazín New Scientist píše, že několik výzkumných týmů už vyvíjí univerzální vakcíny proti koronavirům a vše ukazuje na to, že klinické testy na lidech některé z vakcín zahájí už letos.

Udeří další koronaviry...

Je jasné, že SARS-CoV-2 nebyl poslední koronavirus, který civilizaci potrápil. Za ním mohou přijít další, mohou být horší a víc zabíjet, varují virologové. Proto potřebujeme očkovací látku, která nás ochrání nejen před známými koronaviry, ale i těmi budoucími.

Jak takový cíl splnit? Koronaviry sdílejí některé shodné části, jako jsou třeba spike proteiny, které jim pomáhají infikovat a napadat cílové buňky. Univerzální vakcína však musí najít nějaký jejich rys, který je nejen identický, ale také zásadní pro jejich obranu a přežití.

Blízko tomu je patrně anglická biotechnologická společnost Conserv Bioscience, která vyvíjí univerzální očkovací látku proti koronavirům ve spolupráci s Národní laboratoří Lawrence Livermora.

Vědecký časopis New Scientist píše, že společnost připravila vakcínu, od které její generální ředitel Kimbell Duncan očekává, že bude chránit před spektrem koronavirů. Byla navržena tak, aby bránila organismus proti patogenům koronavirů pocházejícím z lidí a zvířat, včetně MERS, SARS a SARS-CoV-2.

… a mohou být ještě horší

„Identifikovali jsme oblasti v proteinech viru, které nejsou náchylné ke změnám. Vakcína by tak mohla chránit před současnými cirkulujícími kmeny koronaviru i těmi, které teprve vznikají,“ cituje web New Scientist výkonného ředitele ConserV Bioscience Kimbella Duncana.

„Naším cílem,“ říká Duncan, „je vyvinout vakcínu, která může být podávána několik let, aniž by ji bylo nutné upravovat.“

Vakcína je založena na technologii poslíčkové mRNA. Očkovací látka obsahuje informaci o specifické složce koronaviru. Ta slouží jako antigen, tedy část viru, která aktivuje naši imunitu a tvorbu protilátek.

Na další univerzální vakcíně proti koronaviru pracuje například na lékařské fakultě Severokarolínské univerzity tým pod vedením profesora Ralpha Barice.

„Je snadné si představit vysoce patogenní kmeny koronavirů s deseti až patnáctiprocentní úmrtností, které jsou obdobně nakažlivé jako SARS-CoV-2,“ upozorňuje Baric. „Existuje vážná budoucí hrozba a my jí opravdu musíme věnovat pozornost.“

Povede se totéž s chřipkou?

Obdobný pokrok je patrný také ve vývoji univerzální vakcíny proti chřipce. Také ta by lidstvu mohla pomoci. Není vyloučeno, že se opět objeví takový kmen chřipkového viru, který lidstvo zasáhne s obdobnou silou jako španělská chřipka před sto lety. Loni a letos místo něj udeřil smrtící koronavirus. To však neznamená, že riziko chřipkové pandemie přestalo být aktuální.

Chřipka přitom mutuje několikanásobně rychleji než známé koronaviry. Každý rok je proto nezbytné připravovat nové aktualizované očkovací látky.

Tým virologa Floriana Krammera z Icahnovy lékařské fakulty v Mount Sinai, jehož výzkum popisuje web Nature Medicine, se obdobně jako Conserv Bioscience zaměřil na části viru, které nejsou náchylné ke změnám. Loni oznámil, že jeho očkovací látka schopná chránit před všemi chřipkovými kmeny úspěšně absolvovala první test v malé klinické studii.