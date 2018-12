Depresemi trpí i kojenci, někdy se s ní i narodí

- Člověk autor: red

Neumí mluvit, vidí do vzdálenosti jen pár centimetrů a přesto mohou trpět depresí. Poruchou sice nejčastěji trpí dospělí, přesto se nevyhýbá ani dětem. Včetně kojenců, kteří ji mohou mít už od narození.

Deprese je porucha, která vyžaduje účinnou léčbu. Jak ukazují studie, rodinná psychoterapie, která je určena pro rodiče dětí od dvou do sedmi let, které vykazují známky poruchy chování, je u depresivních dětí v předškolním věku účinná.

"Tím, že identifikujeme depresi co možná nejdříve a pomůžeme dítěti, aby změnilo způsob prožívání emocí, je možné změnit průběh deprese," uvádí profesor Joan Luby, hlavní autor studie zveřejněné v časopise American Journal of Psychiatry.

Spavé dítě trpící nechutenstvím

Především je třeba vědět, že deprese může vzniknout hned po narození, ač to je výjimečné. "Některé děti se rodí bez chuti k životu, bez životního elánu. Často to je anorexie, která nás na to upozorní. Tito kojenci nemají chuť sát mateřské mléko. Mohou to však být i pasivní děti, které stále spí, mnohem více než ostatní děti jejich věku," vysvětluje profesorka Marie-Rose Morová, ředitelka domu pro dospívající mládež při klinice Cochin v Paříži.

Pak se deprese projevuje opožděným vývojem a neschopností komunikace. Děti si nedokážou sednout nebo samy obléknout. Stahují se do sebe, oddělují se od okolního světa.

Reakce na nečekané události

Jestliže deprese následuje po nějaké události, rodiče mohou pozorovat jakýsi zlom ve vývoji dítěte. Děti potřebují člověka, na něhož se mohou upnout, jsou velmi závislé na prostředí, v němž žijí. Jistě nás napadne, že dítě může poznamenat úmrtí v rodině nebo rozvod rodičů. Avšak i situace mnohem méně dramatické jsou pro děti někdy velkou zkouškou.

"Léčila jsem jednoroční dítě, které onemocnělo depresí po nenadálém odchodu chůvy, která se o ně starala. Té zemřela matka, nedokázala této události čelit a tak odešla od dítěte, aniž cokoli řekla. Dítě se stáhlo do sebe, bylo zcela tiché, ačkoli si předtím hrálo a žvatlalo" říká profesorka Marie-Rose Morová.

Další častou rizikovou situací pro děti je hospitalizace. "Není normální, když u velmi malého dítěte, které bylo hospitalizováno, pozorujeme přerušení vývoje," varuje profesorka Marie-Rose Morová. Jakmile je však dětská deprese diagnostikována, léčí se naštěstí dobře pomocí terapie přizpůsobené tomuto věku.