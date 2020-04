Houstone, máme problém. Proč se tahle hláška stala ikonickou?

VIDEO MAGAZÍN GALERIE - Vesmír autor: Pavel Jégl

Ozvala se poprvé před padesáti lety a patří mezi nejslavnější a nejpoužívanější fráze na světě. Ve skutečnosti ale zněla jinak. Vylepšili ji filmoví scénáristé.

Je to jedna z nejznámějších vět éry vesmírných letů. Používá se ve chvílích, kdy nastane nepředvídaný zádrhel. A zhusta ji vyslovují také ti, kteří o jejím původu nic netuší.

Houstone, máme problém.

Vylepšená realita

V úterý uplyne půlstoletí od chvíle, kdy věta zazněla poprvé. Do éteru se dostala 14. dubna 1970 po půlnoci středoevropského času – v 03:08 (v 21:08 13. dubna východoamerického času). Byla však stylizována jinak, než ji dnes vyslovujeme, byť smysl měla stejný. Vylepšili ji filmoví scénáristé.

Frázi vyslovili dva ze členů posádky lodi Apolla 13 mířící na Měsíc – pilot Jack Swigert a velitel letu, potomek českých emigrantů Jim Lovell – krátce poté, co lodí otřásl výbuch a začala vibrovat.

Exploze nastala, když Swigert zmáčkl tlačítko mechaniky, která míchala nádrže s kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem. Nádrže sloužily k napájení palivových článků, jejichž úkolem bylo dodávat lodi elektřinu, vodu a teplo.

Následoval dialog s řídicím centrem v Houstonu, jehož zvukový záznam si můžete vyslechnout na webu NASA.

Astronaut Swigert: "Okay, Houston, we've had a problem here..." ("Oukej, Houstone, měli jsme problém...")

Člen řídicího centra letu Jack Lousma: "This is Houston. Say again, please." (Tady Houston. Řekněte to ještě jednou, prosím.)

Astronaut Lovell: Uh, Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt. (Uf, Houstone, měli jsme problém. Zaznamenali jsme podpětí v hlavní sběrnici B.)

Scénáristé vynechali z výroku "Okay", které bylo pouhým návěštím, upozorňující řídící centrum, že bude následovat důležité sdělení. Frázi také posunuli do přítomného času, aby vyzněla dramatičtěji. A vložili ji do úst pouze veliteli letu.

Také to pomohlo věhlasu zmíněné hlášky. Ale nejen to. Za svou popularitu kromě filmů vděčí především celému příběhu mise, která ukázala, že lidské odhodlání a lidský důvtip dokážou vyřešit ty nejsvízelnější situace.

Situace byla dramatická

... o tom nebylo pochyb. Začal klesat tlak s kyslíkem, vypadávala elektřina i spojení se Zemi a velitelský modul s připojeným s lunárním modulem určeným pro výsadek na Měsíc s sebou nekontrolovatelně trhal.

Jak z historických pramenů, tak z filmů o letu Apolla 13, z nichž nejznámější je snímek s Tomem Hanksem jako velitelem Lovellem, je známé, že dramatický let měl šťastný konec. Posádka se přemístila z ochromeného velitelského modulu do modulu lunárního. Jeho motory posloužily k navigaci na oběžnou dráhu Měsíce a nasměrovaly loď zpátky k Zemi.

Během letu musela posádka improvizovat. Technici a astronauti v řídícím centru vymýšleli fígle, které astronautům umožnily přečkat svízelnou cestu za tmy a zimy zpátky na Zem.

Některé by se mohly ucházet o čestné místo v Receptáři Přemka Podlahy, zejména návod, jak dostat čtvercový otvor do kruhového, a tak utěsnit provizorní filtr CO 2 .

Neřešitelný problém, který měl řešení

Cíle mise – povrchu Měsíce – astronauti nedosáhli. Do dějin se však jejich let zapsal jako "nejúspěšnější neúspěch".

Astronauti Měsíc obletěli a využili jeho gravitace k návratu na Zemi. Vesmírná agentura NASA k výročí letu připravila webovou stránku, jejíž součástí je úžasné video – rekonstrukce letu kolem Měsíce s vysokým rozlišením, jak jej zažila posádka Apolla 13.

Video je sestavené z dat lodi Lunar Reconnaissance Orbiter NASA, která skenuje povrch Měsíce od roku 2009.

Z neúspěšného letu Apolla 13 na Měsíc, který se stal jedním z největších úspěchů pilotovaných letů do vesmíru, plyne prosté poučení, v pandemických časech aktuálnější než jindy: Neklesejte na mysli, pokud se vám do cesty staví technické (i jiné) problémy. Řešení mají také zdánlivě neřešitelné situace, na které jste nebyli připraveni a které jste nečekali.