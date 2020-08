Je to tvář boha? Nový nález vyvolává spory

7. 8. 2020 – 13:17 | autor: Ladislav Loukota

Hliněná soška, která vyvolala spor, zda zobrazuje Jehovu. | zdroj: Clara Amit/Israel Antiquities Authority

Byla by to archeologická senzace, pokud by se potvrdil výklad, podle kterého hliněná figurka objevená v Izraeli zobrazuje boha.