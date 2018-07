Kanadští vědci úmyslně vytvořili ropnou skvrnu, aby nás před jinými chránili

MAGAZÍN - Příroda autor: Ladislav Loukota

Většina úniků ropných produktů do vody je jak neplánovaná, tak rovněž zničující pro ekosystém. Stačí vzpomenout na fatální únik ropy do Mexického zálivu z plošiny Deepwater Horizon v roce 2010. Nejnovější pokus proto zní jako paradox – kanadští vědci totiž v Ontariu cíleně znečišťují místní jezero s cílem lépe porozumět tomu, jak se ropné skvrny šíří panenskými vodami.

Neznamená to samozřejmě, že byl ontarijský pokus realizován zcela nahodile – v první řadě platí, že pečlivě vybrané, nejmenované jezero pod správnou International Institute for Sustainable Development Experimental Lakes Area (IISD-ELA) mělo spíše charakter většího rybníku. V řadě druhé vědci zvolili namísto surové ropy jinou látku - živici.

Živice alias bitumen je v Kanadě těžena v dehtových píscích, nejslavnější formou této kapaliny je asfalt. Ačkoliv je živice pro organismy stále škodlivá - má například rakovinotvorné účinky, dříve se používala i pro impregnaci lodí a podzemních částí budov. Kanada zkoumá rizika úniku živice do vod ve snaze lépe pochopit problémy, které by mohly souviset s úniky z připravovaného ropovodu.

Debata o ropovodu

Panují obavy, že těžší komponenty živice by na rozdíl od ropy mohly častěji klesat na dno jezer a řek, čímž by likvidaci úniků zkomplikovaly a prodražily. Vláda Britské Kolumbie například sdělila, že do jasnějších závěrů studia úniků živice neschválí rozšíření ropovodu Kinder Morgan Trans Mountain. Úspěch experimentů v Ontariu má tak mnohem dalekosáhlejší důsledky, než se může na první pohled zdát.

Podobné experimenty byly doposud prováděny především v laboratorních podmínkách, loni pak pilotní studie živicí kontaminovala několik menších vodních nádrží. Trojrozměrné šíření živice a klesání látky ke dnu lze však v uzavřeném prostředí simulovat jenom do omezené míry.

S využitím levné pracovní síly ve formě univerzitních studentů proto University of Manitoba zahájila svůj pokus monitorující kontrolovanou kontaminaci specifického jezera. Během týdnů před počátkem pokusu studenti sbírali pro analýzu nejprve vzorky horniny a exkrementů zdejších ryb.

A pak přišlo samotné rozšíření skvrny.