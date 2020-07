KFC vám vytiskne kuřecí nugety na 3D tiskárně. Je to úlet?

28. 7. 2020 - 7:58 | autor: Ladislav Loukota

Technologický pokrok se nedá zastavit. Ani u kolonela Sanderse a globální značky KFC, která se chystá prorazit s novou technologií. "Proklatě dobrá kuřata" se budou líhnout v 3D tiskárnách.

Řetězec rychlého občerstvení s ikonickým logem kolonela Sanderse na červenobílém podkladu chce dát zákazníkům ještě tento rok ochutnat kuře, které vzniklo pomocí biologického tisku živočišných buněk.

KFC s ruskou technologickou společností 3D Bioprinting Solutions připravuje postupy, které mají ze směsi kuřecích a rostlinných buněk tisknout kuřecí nugety, které se budou smažit v křupavé strouhance a ochucovat proslulou směsí koření. Tím odpadne porážka zvířat, protože svalová tkáň bude vytvořena ze zvířecích buněk rozmnožených v roztoku.

Úplně bez zabíjení to však nebude, protože se při výrobě masa bude kultivovat zvířecí fetální sérum. A to se získává z plodů březích živočichů pomocí metod, které by vegetariány nepotěšily.

Jistě, využití séra je teoreticky možné obejít, prozatím je to příliš složité. KFC proto ve své zprávě zmiňuje, že výroba nuget se "téměř obejde" bez zabíjení kuřat.

Kuře a ekonomika

O výrobu kultivovaného masa se snaží hned několik značek. Některé společnosti, jako Beyond Meat, nabízejí analogy masa zcela z rostlinných buněk. Po jejich boku se firmy jako Memphis Meat snaží vytvářet živočišné buňky bez samotného zvířete.

KFC je však největším hráčem, který usiluje o výrobu masa bez porážky zvířete. Spojení kmenových buněk kuřete a rostlinného materiálu má zajistit, že nugety budou držet tvar a zachovávat tuhost. Z buněk budou vytvářeny vrstvu po vrstvě podobně jako u tradičního 3D tisku.

Vedle etických důvodů by tento postup měl být ekonomicky rentabilnější. Nejenže, na rozdíl od kuřat, bude možné využít tkáně beze zbytku, ale rovněž nebude nutné udržovat velké chovy drůbeže. Á propos, ročně se v restauracích KFC na celém světě prodá 914 miliónů kousků kuřat!

zdroj: YouTube

Kultivované maso by nemělo dráždit ochránce zvířat protestující před KFC jak proti klecovým chovům, tak proti zabíjení drůbeže.

První ochutnávka bude v Rusku

Kultivace však není bez problémů. KFC ve zmíněné zprávě upozorňuje, že biotisk se používá v medicíně. Jenže je zatím experimentální metodou.

Panuje naděje, že biotisk by jednou mohl vytvářet umělé orgány vhodné k transplantacím. První už dokonce vznikly. Zatím jsou ale malé a nedokonalé. Ani v medicíně tedy biotisk není zaběhnutý, byť se to za několik let může změnit.

Právě v tom je však jméno KFC významné. Pokud se globálnímu řetězci podaří kultivované maso dostat na stoly a pokud o ně budou mít zákazníci zájem, mohl by k technologii přilákat nové investory. Tím by se usnadnilo její rozšíření.

Pokud půjde vše podle plánu, moskevští strávníci řetězců KFC budou moct nugety z 3D tiskáren ochutnat už na konci roku.

Využít k průlomovému experimentu ruskou společnost může leckomu připadat překvapivé. Ruská 3D Bioprinting Solutions má však s technologií zkušenosti, podílela se například na pokusu s biotiskem tkání na Mezinárodní vesmírné stanici.