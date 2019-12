Konec éry dinosaurů spustily výbuchy sopek

MAGAZÍN - Příroda autor: Ladislav Loukota

Dinosauři začali vymírat už před dopadem obřího asteroidu na Zemi. Nejnovější poznatky naznačují, že jejich populaci oslabila aktivita sopek, které chrlily do vzduchu obrovské množství oxidu uhličitého.

Konec dinosauří éry můžeme na jednu stranu pokládat za přínos pro lidstvo. Dinosauři nám vlastně na planetě uvolnili místo. Na stranu druhou v nich může vidět naší vlastní budoucnosti, a hrozeb, které nás čekají.

Tato paralela dostává nový význam v aktuální práci, podle níž dinosaurům zlomila vaz kombinace několika krizí. Dopad asteroidu před 66 miliony lety, na přelomu křídy a paleogénu mohl být jenom příslovečnou poslední kapkou.

Ekologická krize

Výzkumníci ze Severozápadní univerzity v americkém státě Illinois pod vedením Benjamina Linzmeiera provedli měření izotopů kalcia ve fosilizovaných mušlích. Vzorky pocházejí z Antarktidy a vykreslují Zemi těsně před dopadem asteroidu místo, které již tou dobou čelilo ekologické krizi.

Výsledky měření naznačují, že v oceánech bylo uloženo větší než obvyklé množství uhlíku. Celý uhlíkový cyklus byl patrně narušen erupcemi Dekkánských trapů, tedy geologicky aktivní oblasti na jihu dnešní Indie.

Uhlík, což platí i dnes, je dobrý sluha, ale špatný pán. Jistou míru uhlíku potřebujeme pro funkci atmosféry i fotosyntézu. Na Zemi jsou, koneckonců, uhlíkové formy života. Ale příliš mnoho uhlíků nezvyšuje jenom průměrné teploty vlivem skleníkového efektu.

Padá kyselý déšť a okyselují se oceánů, což mnoha formám života nevyhovuje.

"Naše data naznačují, že životní prostředí se měnilo již před dopadem asteroidu," sdělil Linzmeier.

"Země čelila problémům již před hromadným vyhynutím. Dopad asteroidu se kryje s předešlou nestabilitou uhlíkového cyklu. To ale ještě neznamená, že máme odpovědi na to, co přesně vyhynutí dinosaurů způsobilo," upozornil spoluautor studie Andrew Jacobson.

Je možné, že faktorů bylo víc – a biomu uškodila jejich vzájemná kombinace. Pokud by ale nenastaly erupce v Dekkánských trapech, mohli dinosauři čelit dopadu asteroidu mnohem líp.

Samozřejmě platí, že dinosauři zcela nevyhynuli. Zejména jejich polétavé druhy se přeměnily v ptáky. Jejich dominance na planetě skončila a šanci dostaly nové druhy, mezi nimi savci.

Bez úkrytu

Dinosauři byli na nové podmínky špatně připravení. Skoro tři roky stará studie Gregoryho Ericksona odhalila, že si zřejmě příliš dlouho hověli ve svých vajíčkách. Ve srovnání s dnešními ptáky trval totiž vývoj dinosaura H. stebingeri až šest měsíců namísto poloviční doby ve srovnání s dnešními ptáky o stejné váhové kategorii.

Na rozdíl od savců si dinosauři nemohli své vyvíjející se potomstvo "vzít s sebou" a schovat se s ním do úkrytu pod zemí.