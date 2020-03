Koronavirus za víkend usmrtil v Itálii 1444 lidí, první oběť v Česku

VIDEO AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Člověk autor: ave

Obětí koronaviru rychle přibývá. Nejvážnější situace je v Itálii. Aktuální data naleznete ve streamovaném videu a grafech, které analyzují postup pandemie.

Pandemie koronaviru akceleruje. Platí to zejména v Evropě. V Itálii během víkendu zaznamenali 1444 obětí.

Globální počet obětí koronaviru se v neděli přehoupl přes 14 tisíc. Nejvíc se na této černé bilanci podílí právě Itálie, která hlásí 5476 mrtvých.

Katastrofální situace je v lombardském městě Bergamu, kde evidují více než pět tisíc pozitivně testovaných a kde denně umírá na nemoc COVID téměř sto lidí. Ve statisícovém městě vypomáhá s odvozem mrtvých armáda. Vojenské transportéry denně odvážejí desítky rakví s mrtvými. Pohřební služby na to nestačí.

První oběť v Česku

V Česku bylo v neděli večer 1120 pozitivně testovaných, šest lidí bylo evidováno v kategorii vyléčených a v kolonce obětí figuroval jeden pětadevadesátiletý muž. Ze 47 hospitalizovaných pacientů bylo 19 na jednotce intenzivní péče, 11 na plicní ventilaci.

Čína mezitím ohlásila vítězství nad infekcí. V tamní provincii Hubei od středy neevidují jediný nový případ - poprvé od prosince, kdy propukla její epidemie.

V provincii Hubei leží město Wu-chan, odkud se koronavirus, vyvolávající nemoc COVID-19, začal šířit do světa. Prvního pacienta s novým virem tam podle studie zveřejněné v lékařském žurnálu The Lancet zaznamenali loni prvního prosince.

Z nových dat na streamovaném videu Roylab Stats je patrné, že počet lidí, kteří zemřeli na následky COVID-19 v Itálii převýšil počet těch, kteří v důsledku choroby zemřeli v zemi, odkud se nákaza rozšířila.

V následujícím grafu vidíte počet pozitivně testovaných na nemoc COVID-19 na milion obyvatel. Do grafu není zařazeno Česko, kde v sobotu připadalo na milion lidí 86 pozitivně testovaných, což je víc než v Číně, původním ohnisku nákazy, ale výrazně méně než v jiných evropských státech.

V grafu nefiguruje také titěrné San Marino. Státeček s 33 400 obyvateli, obklopený ze všech stran Itálií, eviduje 60 pozitivně testovaných. To znamená, že poměřováno hypotetickým milionem by San Marino mělo 898 nakažených a v grafu by se umístilo ještě před Itálií. Ve státě, který je jedním z nejbohatších ve světě, zaznamenali už 20 úmrtí na COVID.

Další grafika ukazuje růst potvrzených případů infekce ve vybraných evropských zemích včetně Česka. Je z něj patrné, že Evropa se nachází ve fázi exponenciálního růstu nákazy.

Pozitivně testovaní v Číně v průběhu času. V grafu vidíte rychlý ústup epidemie od poloviny února.

Mapa Itálie s hustotou pozitivně testovaných podle regionů. Z ní je patrné, že koronavirem je nejvíc zasažena Lombardie.

Pátý graf srovnává průběh epidemie v Číně a v Itálii. Je z něj patrné, že Itálie vstupuje do rozhodující fáze epidemie, kdy by se měl "lámat chléb". Zlomí se?

A ještě výpověď zdravotníka z Bergama. Pokud jste depresivní typ, toto video si nepouštějte!