Koronavirus zrychlil, prokazatelně nakažených je ve světě už 400 tisíc

VIDEO AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Člověk autor: ave

Obětí koronaviru i počet prokazatelné infikovaných lidí rychle přibývá. Nejvážnější situace je v Itálii. Aktuální data naleznete ve streamovaném videu a grafech, které analyzují postup pandemie.

Pandemie koronaviru akceleruje.V úterý odpoledne překročil počet prokazatelně nakažených 400 tisíc.

Z dat vyplývá, že od prvního případu trvalo 67 dnů, než bilance pozitivně testovaných dosáhla 100 tisíc. Na 200 tisíc se dostala už za dalších 11 dnů, na 300 tisíc za čtyři dny a na 400 tisíc za tři.

Je přitom zjevné, že pandemie zdaleka nedosáhla vrcholu.

Globální počet obětí koronaviru se v úterý přehoupl přes 17 tisíc. Nejvíc se na této černé bilanci podílí Itálie, která v pondělí dalších oznámila dalších 601 mrtvých. Celková bilance obětí koronaviru v této zemi překročila šest tisíc. Určitou naději však dává to, že počet mrtvých v Itálii, na rozdíl od mnoha dalších evropských zemí, přestal růst exponenciálně.

Katastrofální situace je v lombardském městě Bergamu, kde evidují více než pět tisíc pozitivně testovaných a kde denně umírá na nemoc COVID-19, kterou koronavirus vyvolává, téměř sto lidí. Ve statisícovém městě vypomáhá s odvozem mrtvých armáda. Vojenské transportéry denně odvážejí desítky rakví s mrtvými. Pohřební služby na to nestačí.

Ve Španělsku, které hlásí stovky mrtvých denně, zoufale chybí lůžka v nemocnicích. Mnozí pacienti musí ležet na zemi. Nestačí ani kapacita márnic, mrtvé v Madridu odvážejí na plochu zimního stadionu.

Bilance koronavirových úmrtí se v této zemi zrychluje. V pondělí tam infekci podlehlo 514 lidí.

Dvě oběti v Česku

V Česku bylo v úterý ráno 1289 pozitivně testovaných. Sedm lidí bylo evidováno v kategorii vyléčených. V kolonce obětí figurovali dva vážně a dlouhodobě nemocní muži, u nichž však není zcela jisté, zda zemřeli na koronavirus, nebo s koronavirem.

Čína už ohlásila vítězství nad infekcí. V tamní provincii Hubei od středy neevidují jediný nový případ - poprvé od prosince, kdy propukla její epidemie.

V provincii Hubei leží město Wu-chan, odkud se koronavirus, vyvolávající nemoc COVID-19, začal šířit do světa. Prvního pacienta s novým virem tam podle studie zveřejněné v lékařském žurnálu The Lancet zaznamenali loni prvního prosince.

Z nových dat na streamovaném videu Roylab Stats je patrné, že počet lidí, kteří zemřeli na následky COVID-19 v Itálii výrazně převýšil počet těch, kteří v důsledku choroby zemřeli v zemi, odkud se nákaza rozšířila.

V následujícím grafu vidíte počet pozitivně testovaných na nemoc COVID-19 na milion obyvatel. Do grafu není zařazeno Česko, kde v sobotu připadalo na milion lidí 86 pozitivně testovaných, což je víc než v Číně, původním ohnisku nákazy, ale výrazně méně než v jiných evropských státech.

V grafu nefiguruje také titěrné San Marino. Státeček s 33 400 obyvateli, obklopený ze všech stran Itálií, eviduje 60 pozitivně testovaných. To znamená, že poměřováno hypotetickým milionem by San Marino mělo 898 nakažených a v grafu by se umístilo ještě před Itálií. Ve státě, který je jedním z nejbohatších ve světě, zaznamenali už 20 úmrtí na COVID.

Další grafika ukazuje růst potvrzených případů infekce ve vybraných evropských zemích včetně Česka. Je z něj patrné, že Evropa se nachází ve fázi exponenciálního růstu nákazy.

Pozitivně testovaní v Číně v průběhu času. V grafu vidíte rychlý ústup epidemie od poloviny února.

Mapa Itálie s hustotou pozitivně testovaných podle regionů. Z ní je patrné, že koronavirem je nejvíc zasažena Lombardie.

Pátý graf srovnává průběh epidemie v Číně a v Itálii. Je z něj patrné, že Itálie vstupuje do rozhodující fáze epidemie, kdy by se měl "lámat chléb". Zlomí se?

A ještě výpověď zdravotníka z Bergama. Pokud jste depresivní typ, toto video si nepouštějte!