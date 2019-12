Modrá je dobrá, váš spánek nezabíjí

MAGAZÍN - Člověk autor: Ladislav Loukota

K takovému překvapivému poznatku dospěli biologové z anglického Manchesteru. Háček je v tom, jak modré světlo večer "užívat".

Modré světlo vycházející z monitorů, televizí i z našich chytrých zařízení může narušovat tvorbu melatoninu, tedy hormonu odpovědného za kvalitní usínání, a tím vykolejit náš spánkový biorytmus.

Zatímco přes den jsou naše těla na modré světlo navyklá, večer jsou naladěna na světlo oranžové, které vydává oheň či klasické žárovky.

Takové je obecné povědomí. Jak by ne, zní to jednoduše a logicky.

Předčasně na pranýři

Přemíra modrého světla se každopádně stala univerzální odpovědí na špatný spánek. Důsledkem je rozvoj aplikací přetahujících přes obrazovky oranžový filtr.

Jak ale naznačuje nová práce biologů z Manchesterské univerzity, modré světlo se ocitlo na pranýři předčasně.

Výzkumníci se zamysleli nad tím, jak vlastně přirozené světlo vypadá – a došlo jim, že redukce na přirozené denní modré vs. noční oranžové světlo celou záležitost příliš zjednodušuje.

Například soumrak je i v přírodě modřejší, leč zároveň tlumenější než denní světlo – a přesto signalizuje příchod doby spánku. Taktéž svit Měsíce je modrý, a jen málokdo by mohl namítat cokoliv proti jeho přirozenosti.

Ačkoli někteří lidí mají problém spát během úplňku, Měsíc vydává poměrně jasné světlo i během jiných fází. Manchesterští vědci proto dospěli k tezi, že nejenom barva, ale i intenzita jasu je důležitá pro spánkovou hygienu.

Co zabíjí spánek

Možná, že modrá barva (jako při západu či lunárním svitu) tedy nevadí, pokud je ale zároveň přiměřeně tlumená.

Výzkumníci se rozhodli tuto tezi otestovat na myších. Několik oddělených skupinek autoři vystavovali různým typům světla – jedna skupina byla večer vystavena tlumenému modrému světlu, druhá jasnému oranžovému.

Ukázalo se, že vnitřní hodiny byly méně narušené u skupiny první. To s sebou nese paradoxní důsledky u lidí. Večerní oranžové filtry pro počítače a telefony můžou naše těla jen dále mást, alespoň pokud si tedy jejich jas zároveň výrazně nesnížíte. Vysílají pak na ně poněkud rozporuplné signály o tom, která "přirozená" denní doba právě je.

Neznamená to, že modré světlo je zcela nevinné – má však na krku daleko menší prohřešek, protože je to spíše výrazný jas, co zabíjí váš spánek. Aby toho nebylo málo, jasné oranžové světlo má možná na spánkový rytmus pozitivnější efekt přes den než přes noc.

Záleží na jasu

Opět je na vině intenzita jasu. Výzkumníci si vliv jasu vysvětlují rolí zrakového fotopigmentu melanopsinu – právě ten je předává do těla informace určené k produkci melatoninu.

Melanopsin sice lépe detekuje krátké vlnové délky světla, kvůli čemuž bylo na lavičce podezřelých právě modré světlo, ale obdobně je tělo citlivé i na intenzitu celkového jasu.

"O působení světla je dnes velký zájem, hlavně se však debatuje o změně vlnové délky (barvy), což má na jas minimální roli," říká hlavní autor zmíněné studie Tom Brown. "My tvrdíme, že takový postup není tím nejlepším, protože pouhá výměna barvy může mít menší výsledky, pokud se nezmění jas. Naše zjištění naznačují, že tlumená chladnější světla večer a jasná, teplejší světla přes den, mohou být pro spánek mnohem pozitivnější."