Na Marsu poprvé letěl vrtulník

Úspěšný let helikoptéry Ingenuity (Vynalézavost) potvrzují snímky z roveru Perseverance. Na Zemi dorazily krátce před 13:00 SELČ. Je z nich patrné, že dron se odlepuje od povrchu planety, asi čtyřicet sekund se vznáší, vznáší se a poté bezpečně přistává. Svůj let zaznamenala také Ingenuity, která je osazena kamerami.

Perseverance, na jejímž podvozku Ingenuity na rudou planetu dorazila, popisuje let na svém twitterovém účtu a dokládá ho několika snímky složenými do krátkého videa.

