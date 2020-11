Nebe nad Českem rozzářil úžasný meteor, svítil jak Měsíc v úplňku

Mimořádně svítivý meteor rozzářil v neděli osmého listopadu oblohu nad severem Čech. Informuje o tom Astronomický ústav Akademie věd.

Kamenné těleso o hmotnosti dvaceti kilogramů začalo svítit ve výšce 88 km nad Hejnicemi v Jizerských horách, píše se na webu Astronomického ústavu. Těleso se v té době pohybovalo rychlostí 16 kilometrů za sekundu, po strmé dráze pokračovalo v letu jihovýchodním směrem a postupně zjasňovalo.

Maximální jasnost vesmírné horniny odpovídala jasnosti Měsíce v úplňku (tak svítivým úkazům se říká bolidy). V této fázi letu se také meteoroid v atmosféře mohutně zbrzdil a rozpadal se, pokračuje zpráva ústavu.

Celou světelnou dráhu dlouhou 70 kilometrů uletěl vesmírný posel za pět sekund a pohasl ve výšce pouhých dvacet kilometrů nad jižní částí Jizerských hor. Jeden větší úlomek a víc malých, řádově desetigramových a gramových úlomků, mohlo dopadnout na zemský povrch, odhadují astronomové z ústavu.

Kvůli inverznímu počasí na velké části Česka zůstal meteor pro většinu obyvatel skrytý hustou vrstvou nízké oblačnosti. Našla se ale místa, kde bylo alespoň částečně jasno. Několik náhodných svědků poslalo o bolidu hlášení.

Meteoroid zaznamenaly přístroje, které jsou rozmístěny po celém našem území na stanicích Evropské bolidové sítě, jejíž centrum je v Astronomickém ústavu v Ondřejově.

Meteor, meteoroid, meteorit - najdi rozdíly

Země je vlastně nepřetržitě bombardována vesmírným kamením. Astronomové odhadují, že den, co den vstupují do zemské atmosféry miliony meteorů. Většina z nich však není větší než zrnko písku a v ovzduší shoří, aniž bychom to zaznamenali.