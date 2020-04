Nejen muži, i další samci mají kratší život než samice

MAGAZÍN - Příroda autor: ave

Ženy se dožívají vyššího věku než muži. Nový výzkum ale ukazuje, že u jiných savců jsou rozdíly v délce života samic a samců výrazně větší.

Samci savců se dožívají kratšího věku než samice. A není to tím, že by biologicky stárli rychleji.

Výzkum Univerzity v Bathu mapoval průměrný věk 101 druhů volně žijících savců na 134 různých místech planety. Zjistil, že samice žijí déle než samci téměř ve dvou třetinách případů. Co víc, v průměru mají život o 18,6 procenta delší než samci.

A nejvýraznější rozdíly? Lvice se dožívají téměř o padesát procent vyššího věku než lvi. Obdobný rozdíl je také u rypouše sloního.

Pro srovnání: Ženy se dožívají o 7,8 procenta delšího věku než muži. (V Česku je střední délka života u mužů 76 let, u žen 82 let.)

"Už dlouho víme, že ženy žijí v průměru déle než muži, ale byli jsme překvapeni, když jsme zjistili, že rozdíl v délce života mezi pohlavími je u volně žijících savců o tolik výraznější než u lidí," komentoval studii jeden z jejích autorů, evoluční biolog Tamás Székely.

Proč jsou samci "krátkověcí"?

Na tuto otázku dosud vědci nemají jednoznačnou odpověď. Každopádně to není tím, že by samci stárli rychleji, na tom se většina studií shoduje.

Biologové zmiňují několik teorií. Podle jedné dávají ženám výhodu delšího věku dvě kopie stejného pohlavního chromozomu. U savců mají samice dva chromozomy X, zatímco samci pouze jeden. Když je na něm škodlivá mutace, samec umírá, zatímco samice využít ještě druhý.

Jiné teorie jsou založeny na účinnějším imunitním systému samic. Další se zase opírají o ochranu, kterou buňkám poskytuje ženský pohlavní hormon estrogen.

Některé studie přičítají kratší život samců jejich rizikovým zvykům, jakým jsou třeba krvavé zápasy o samice. Studie univerzity v Bathu, publikovaná v magazínu Proceedings of the National Academy Of Sciences, ale tuto teorii vyvrací.

Vědci se v ní přiklánějí k názoru, že rozdíl v samčím a samičím věku dožití vytváří prostředí, ve kterém zvířata žijí, a zejména role při reprodukci.

Samci u některých druhů dorůstají větší velikosti a mají pohlavní rysy, například paroží, které jsou pro ně fyziologickou zátěží, jejich odolnost proti patogenům bývá proto nižší.