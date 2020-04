Nový krevní test dokáže odhalit desítky typů rakoviny

MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Chytrý test, který vyvinuli vědci v bostonském institutu, dává naději, že rakovinu se podaří rozpoznat už v době, kdy ji lze úspěšně léčit.

Koronavirus rozsévá smrt, zejména v Evropě a Severní Americe. Po určité době ale odezní. Zato rakovina s námi zůstane.

Rakovina je nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých státech. Mnoho lidí přitom umírá jen proto, že se ji nepodaří včas odhalit.

Nový test by to mohl změnit. Dokáže z jediného vzorku krve rozpoznat více než 50 typů rakoviny ještě před tím, než člověk pocítí příznaky.

Test vyvinutý týmem imunologa Geoffa Oxnarda z Dana-Farber Institutu pro výzkum rakoviny v americkém Bostonu zkoumá, zda je v krvi volná DNA z bujícího nádoru. Pomocí strojové analýzy určí nejen to, zda člověk trpí rakovinou, ale definuje i typ rakovinového onemocnění.

Je příslibem levné, rychlé a univerzálnější metody na diagnostiku rakoviny.

Nemoc zapsaná v krvi

Studie zmíněného týmu zkoumala 6689 krevních vzorků a analyzovala je s 99procentní přesností.

Co je podstatné: Citlivost testu byla vysoká u některých raných forem rakoviny. To by umožnilo odhalit včas více pacientů s rakovinou v období, kdy lze s jejich nemocí udělat co nejvíc.

Statistiky uvádějí, že v roce 2018 zemřelo v souvislosti s rakovinou na 9,6 milionu lidí. V mnoha případech i kvůli tomu, že nádor nebyl zachycen včas a pacientovi byl diagnostikován ve chvíli, kdy už bylo na účinnou léčbu pozdě.

Nynější test spoléhá na analýzu kousků DNA, které běžně plavou v krevním řečišti. Z nádorových buněk jsou přitom vyplavovány kousky DNA, které jsou specifické jenom pro ně. Díky algoritmu strojového učení jsou moderní programy schopné tyto "flaksy" odhalovat.

Kdy v praxi?

Pro ostrý test se umělá inteligence nejdřív musela naučit rozeznávat krevní vzorky tisíců pacientů s rakovinou i bez ní. K analýze dostala 1531 nemocných a 1521 zdravých pacientů. V součtu testy dosáhly víc jak devadesátiprocentní úspěšnosti. Míra falešně pozitivních vzorků se nacházela pod procentem.

To by mohlo v dohledné době vést nejen ke klinickému testu, ale i k uvedení do klinické praxe. Autoři studie sami doporučují zahájit testy na vzorcích široké populace.

Pravda, stále by bylo nutné vzorky srovnávat i s dosavadními testy na přítomnost nádorových onemocnění. Ale definitivně by se tím prokázala (či vyvrátila) užitečnost krevních testů. A krevní testy by se tak dříve mohly stát běžnou realitou.

Studie byla publikována v žurnálu Annals of Oncology.