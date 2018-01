Pes nebo kočka, koho je lepší si pořídit?

- Příroda autor: red

Které domácí zvíře je lepší, kočka nebo pes? Tato otázka dělí chovatele domácích mazlíčků na dva nesmiřitelné tábory - kočkomily a milovníky psů. Který z nich ale má ve skutečnosti navrch, které zvíře je doopravdy lepší?

Kočka lépe loví. Všichni známe lovecké psy, ale málokdo ví, že ve skutečnosti jsou vynikajícími lovci kočky, protože lépe vidí na kratší vzdálenost a umějí se lépe soustředit. Někteří vědci jsou dokonce přesvědčeni, že se schopnost lovit u domácích koček rovná velkým šelmám.

Ve srovnání se psy mají kočky také lepší čich a sluch a vidí škálu barev, a to i za špatného osvětlení. Kočky denně spí 12 až 16 hodin, ale i ve spánku dokážou čichem a sluchem sledovat, co se kolem nich děje.

Kočky žijí déle. Kdo touží po domácím zvířeti, s nímž by prožil co nejvíce let, udělá nejlépe, když si raději koupí kočku, než psa. Kočky v průměru žijí třináct až čtrnáct let (některé se dokonce dožívají až dvaceti let), zatímco psi se v průměru dožívají jedenácti let.

Péče o domácí zvíře může být náročná. Kdo tedy miluje zvířata, ale musí šetřit s výdaji, učiní lépe, když se rozhodne pro kočku. Péče o kočku je levnější než o psa.

Kočky také tolik nepáchnou jako psi. Potvrzuje to vědecký výzkum, který ukázal, že majitelé koček obvykle nedokážou rozlišit odér vlastní kočky od pachu jiné. Naopak majitelé psů jsou schopni identifikovat své zvíře podle čichu.

Kočku nemusíte venčit. Procházka se psem nezabere tolik času a prospívá zdraví jak zvířete, tak člověka. To ovšem v případě, že pes není příliš zvědavý, líný nebo pomalý, protože pak se procházka může protáhnout na delší dobu. Naopak kočka nepotřebuje venčit a obstará si dost fyzické aktivity doma. Navíc je doma spokojená.

Kočky jsou způsobnější a klidnější. Kdo chová psa, dobře ví, že mít hosty je někdy problematické: pes může celou dobu štěkat nebo skáče na každého. Kočky to nedělají. Když někdo přijde, většinou se schovají a ukážou se teprve poté, co se ujistí, že příchozí není vetřelec. A kdo hledá zvíře, které by neobtěžovalo sousedy, měl by si rozhodně pořídit kočku.

Kočky jsou rozenými herci, přestože je mnoho filmů, kde jsou protagonisty psi. Jak prohlásila turecká režisérka Ceyda Torunová, která istanbulským kočkám věnovala dokumentární snímek, před kamerou se kočky pohybují s překvapivou přirozeností, vypadají, jakoby chápaly, že jsou filmovány.

Na rozdíl od toho, co si myslí majitelé psů, nedává jim věda za pravdu pokud jde o údajnou intelektuální převahu psů nad kočkami. Přestože kočičí schopnosti je mnohem těžší zkoumat, první výsledky jsou slibné: japonští vědci zjistili, že si kočky vedly stejně dobře jako psi v sérii paměťových testů. Navíc kočky mají tu část mozku, která je zodpovědná za zpracovávání informací, mnohem složitější než psi a mají zde dvojnásobek neuronů.

Říká se, že kočky nemilují své pány tolik jako psi, ale studie Oregonské státní univerzity ukázala, že kočky dávají interakci s lidmi přednost před jídlem. Zřejmě hlavním důvodem, proč jsou kočky nejrozšířenějšími domácími zvířaty ve světě, je to, že se o sebe postarají, nepotřebují výcvik, samy se myjí a mohou být ponechány bez obav doma i delší dobu. Kočičí svět však zůstává záhadný, lze jej jen těžko pochopit, a pravděpodobně i proto jsou lidé kočkami tak fascinováni.