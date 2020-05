Robopes hlídá sociální odstup. Nehladit, nekrmit!

VIDEO MAGAZÍN - Technologie autor: ave

Podívejte se na video, které ukazuje, k jakým fantasmagorickým důsledkům může vést kombinace vyspělé technologie, primitivního koronaviru a lidské lenosti, které se říká racionalizace práce.

Dostal jméno Spot. Je to robopes, vyrobený americkou firmou Boston Dynamics, a má sloužit jako hlídač sociálního odstupu v časech koronavirové pandemie.

Po tento úkol Spota zakoupilo vedení Singapuru. Jeho rajonem jsou městské parky. Zatím hlídkuje ve zkušebním provozu, po 22. květnu však má sloužit už 'naostro'.

Spot je osazen kamerami a senzory, které sleduje dispečer (nebo snad páníček?) na displeji kompu. Dispečer také řídí také Spotovu trasu. Anebo ji může naprogramovat.

Robopes dokáže fungovat i autonomně. Zvládá terénní nerovnosti a vyhýbá se překážkám i lidem.

Pokud se v jeho okolí nacházejí jedinci, kteří nedodržují bezpečnou vzdálenost, nezastrašuje je, neštěká na ně. Laskavým ženským hlasem jim říká: "Let's keep Singapore healthy." ("Udržujme Singapur zdravý"). A k tomu dodává: "For your own safety and for those around you, please stand at least one metre apart. Thank you." ("Pro vaši vlastní bezpečnost a pro ty kolem vás, prosím, stůjte alespoň jeden metr od sebe. Děkuji.")

Lidé jsou na tabulích v parku vyzývání, aby robopsa nerušili při práci.