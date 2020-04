Zlepšováky proti koronaviru. Kde udělali soudruzi inovátoři chybu?

VIDEO MAGAZÍN - Technologie autor: Pavel Jégl

Inovátoři mnoha profesí pracují na projektech, které nás mají přimět k sociálnímu odstupu. Některé jsou šílené a patřilo by se u nich vznést ikonickou otázku z titulku.

Kdekdo volá po návratu k normálu. Jenže příští normál nebude ten důvěrně známý starý normál. Podívejte se, co vás v něm může čekat.

Velký bratr tě vidí

Startup Landing AI vyvinul software pro kontrolu sociálního odstupu v reálném čase. Neuronová síť zaměří chodce a umístí na ně rámečky. Pokud se rámečky dostanou příliš blízko k sobě, změní barvu ze zelené na červenou.

Software má třeba sledovat zaměstnance na pracovištích. Amazon obdobnou technologii už ve svých skladech dokonce používá. Představitelé některých amerických států uvažují o tom, že takové zařízení umístí na drony a budou sledovat bezpečný odstup chodců na ulicích.

Tohle by nevymyslel ani Cimrman!

Kontrolovat sami sebe by měli samotní zaměstnanci a chodci. A tak chytré hlavy ze Snapchatu vymyslely AR filtry (Augmented Reality = rozšířená realita), které vám ukážou, zda udržujete bezpečný odstup dvou metrů. Zkuste však s aplikací My Social Distance chodit po ulici, hledět na displej mobilu, a přitom uskakovat před lidmi a nenarazit do nich. Nápad k nezaplacení.

Postaví plážové králíkárny pro lidi?

Italská firma Nuova Neon Group navrhla pro letní sezonu boxy z plexiskla oddělující návštěvníky pláží. Jak byste se v nich cítili? Nejspíš mizerně, protože na vyhřáté pláží byste se pod plexisklem usmažili.

V restauraci jako na úřadu

Nuova Neon Group srší nápady a nabízí restauracím protivirové přepážky z plexiskla. Stejně jako v případě plážových boxů, také u těchto přepážek prý firma zaznamenala velkou poptávku.

Za plexisklem i v letadle

Létání s plexisklem kolem hlavy. Jak se vám taková představa líbí? Výrobce sedaček Avio Interiors představil nový (antivirový) interiér letadel. Určitě je lepším řešením, než demontáž některých sedadel s cílem zajistit bezpečnější odstup pasažérů. V takovém případě by ceny letenek vystřelily vzhůru.

První design nazvaný Glassafe počítá s ohrádkami z průhledného plastového skla kolem opěrek hlavy. Pasažéra by přepážka chránila před viry od souseda.

... a ještě jinak, v protisměru

Druhý design od Avio Interiors nazvali tvůrci Janus podle římského boha zobrazovaného se dvěma tvářemi. Zahrnuje výraznější úpravu kabiny. Při rozmístění sedaček tři plus tři v řadě by v každé seděl jeden cestující proti směru letu.

Nechoďte do Prčic, ale dokolečka v parku

Se svou trochou do pandemického mlýna přispěchali dokonce zahradní architekti. Vymysleli, jak upravit městský park, aby v něm bylo snazší dodržet dvoumetrový distanc. Navrhli bludiště, které nazvali 'Park de la Distance'.

Odstup si a demonstruj!

Nakonec praktická ukázka, jak demonstrovat proti premiérovi, a přitom neporušit předepsaný sociální odstup. Dokázali si s tím poradit účastníci protestu proti Benjaminu Netanjahuovi v izraelském Tel Avivu. Že by inspirace pro Milion chvilek?