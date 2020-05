Jak budeme žít, když nebude vakcína proti koronaviru

MAGAZÍN VIDEO - Člověk autor: Pavel Jégl

Taková varianta dalšího vývoje se nedá vyloučit. Vždyť experti dosud nedokázali vyvinout vakcínu proti žádnému z koronavirů, ani proti viru HIV.

Zastavit koronavirus SARS-CoV-2 a s ním nemoc COVID-19 může účinná vakcína, která dodá lidem imunitu. Na jejím vývoji pracuje pět desítek vědeckých ústavů na čtyřech kontinentech. V Česku k nim patří Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a IKEM.

Některé laboratoře už začaly své přípravky zkoušet na skupinách dobrovolníků. Tím ale nic nekončí. Účinnost vakcíny a její bezpečnost musí potvrdit finální testy na stovkách až tisících lidí. Většina expertů proto nepředpokládá, že vakcína může být dostupná dřív než v příštím roce.

Není ale vůbec jisté, zda se tento proces u nějaké látky podaří dotáhnout do konce. Nemáme záruky, že se účinnou a bezpečnou vakcínu podaří získat.

Hlavní britský epidemiolog Christopher Whitty k tomu webu Business Insider řekl: "Prostě nemáme jistotu… Vakcíny jsou hledány pro každou infekční nemoc. Pro každou se ale nenajdou."

Stejně uvažuje epidemiolog Roman Prymula. "Když nejdeme vakcínu, proočkuje se celý svět a koronavirus zmizí. K tomu jsem ale skeptický," pravil v ČT.

Když vakcína nefunguje…

Příkladem nemoci, proti které se vakcínu nepodařilo vyvinout, je vir HIV, který vyvolává nemoc AIDS. Na vakcíně začali výzkumníci pracovat v roce 1984. Po 36 letech ji ale nemáme.

Do výzkumu přitom byly investovány miliardy dolarů a zapojily se do něj největší kapacity oboru. Zkoušky několika látek však skončily nezdarem.

Mezitím nemoc AIDS připravila o život přes 32 milionů lidí.

Dosud se nepodařilo vyvinout ani očkovací látku proti horečce dengue, která rok, na kterou rok, co rok umírá víc než 300 tisíc lidí.

Co víc, nezdarem skončila snaha vyvinout vakcínu proti dřívějším koronavirům, které vyvolávají nemoci MERS a zejména SARS. Koronavirus, který způsobuje SARS je přitom geneticky značně podobný koronaviru, který se letos rozšířil z čínského Wu-chanu.

Pravdou ale je, práce na vakcínách po několik měsících přestaly, protože oba viry odezněly. U nynějšího viru, který je mnohem nakažlivější, epidemiologové takový ústup nečekávají.

Skutečnost, že zatím proti koronavirům nikdo vakcínu nevyvinul, každopádně zvyšuje nejistoty.

David Nabarro, expert Světové zdravotnické organizace na COVID-19, to v televizi CNN vysvětloval takto: "Pracujeme s biologickými systémy, ne s mechanickými. Nemůžeme odhadnout, jak bude lidský organismus reagovat.

A k vyhlídkám na vakcínu Nabarro poznamenal: "Nedělejte si velké naděje, můžete o ně přijít."

Sladký starý svět

Nabarro upozornil, že život bez vakcíny proti koronaviru nemusí být peklem. Nemoci bychom nedokázali předejít, ale mohli bychom získat antivirotika a účinně ji léčit.

Bude však podle něj nutné, abychom změnili své chování a zvyky a přijali novou "společenskou smlouvu". Experti ji nazval "kolektivním paktem o přežití a dobrých životních podmínkách tváří v tvář viru".

Lidé by měli přijmout osobní odpovědnost za to, aby nešířili nemoc. Znamená to, že by se například měli dobrovolně uchýlit do karantény, když budou cítit příznaky nemoci, anebo se dozví, že byli v kontaktu s nakaženým.

Do práce by neměli zaměstnanci neměli chodit s rýmou, kašlem, natož s chřipkou nebo angínou. Zaměstnavatel, pokud to povaha práce umožňuje, by jim by jim měl vytvořit podmínky, aby v případech lehčí nemoci mohli pracovat z domova. Nabarro také upozorňuje, že bude potřebné udržovat sociální odstup, a to i na pracovišti, byť už ne v takové míře jako dnes.

Z toho je patrné, že svět bez vakcíny by už nebyl ten sladký starý svět, na který jsme si zvykli a o kterém sladkobolně zpívá Emmylou Harrisová. (viz video)

Nenechme si však vzít naději na to, že vakcína bude. Anebo, že koronavirus zmutuje, zeslábne a odezní.