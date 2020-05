Pandemie mohla zlepšit vaše zdraví. Pokud jste ji přežili

MAGAZÍN - Člověk autor: ave

V obsáhlé studii, zahrnující dvě desítky evropských států včetně Česka, vyhodnocovali finští vědci přínosy pandemie nemoci COVID-19 pro zdraví Evropanů.

Útlum průmyslu i dopravy a karanténní opatření zavedená v reakci na pandemii nemoci COVID-19 pročistily vzduch v Evropě. Studie helsinského Centra pro výzkum energetiky a čistého ovzduší (CREA) dospěla k závěru, že počet úmrtí způsobených znečištěním vzduchu se tím mohl snížit o 11 tisíc.

Tato cifra je odhadovanou (hrubou) střední hodnotou. Vědci ale tvrdí, že počet úmrtí leží s 95procentní pravděpodobností v intervalu 7 000 až 21 000.

Méně emisí, více zdraví

Studie vycházela z dat, která ukazují, že důsledkem protikoronavirových regulací a nižší spotřeby fosilních paliv se od 26. března do 24. dubna o 40 procent snížila úroveň oxidu dusičitého (NO 2 ) v ovzduší. Oxid se do vzduchu dostává zejména ze silniční dopravy.

Ve stejné době o 10 procent pokleslo znečištění jemnými polétavými částicemi, které vznikají z dopravy, průmyslu nebo vytápění budov uhlím.

Tyto hodnoty odpovídají poklesu výroby energie z uhlí o 37 procent a pádu spotřeby ropy na dvě třetiny.

Data jsou přitom váženým průměrem z 21 států. Česko patří mezi země, kde se změna projevila méně výrazně (viz graf).

Studie upozorňuje, že znečištěné ovzduší může zhoršovat onemocnění plic, srdce, rakovinu i cukrovku a je častou příčinou předčasných úmrtí. Z údajů Evropské agentury pro životní prostředí vyplývá, že ročně v zemích Evropské unie (plus Británie) zkrátí život 400 tisícům lidem, v Česku více než 10 tisícům.

Přestali jsme kouřit

"Nynější zdravotní změna je srovnatelná se stavem, který by nastal, kdyby všichni lidé v Evropě přestali na jeden měsíc kouřit," cituje agentura Reuters Lauriho Myllyvirtu, hlavního analytika helsinského centra. "Naše studie podtrhuje výhody čistého ovzduší pro zdraví lidí a kvalitu života. Dá se toho dosáhnout dlouhodobým snížením spotřeby fosilních paliv."

Patří se upozornit, že klíčové je slovo "dlouhodobé (omezení fosilu)". Pandemická uzávěrka je jen krátkou epizodou, Evropa se pomalu začíná vracet na silnice a do fabrik, emise tedy začínají stoupat…

A ještě důležité srovnání, které ve finské analýze schází: Za měsíc, ve kterém hodnotili data finští experti, má COVID-19 na kontě víc mrtvých než standardně znečištěné ovzduší.