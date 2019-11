Skromní lidé se nechlubí. A psychologové už zjistili proč

MAGAZÍN - Člověk autor: Radek Chlup

Skromné lidi dokážeme poznat. Až nedávno však psychologové definovali společný rys skromnosti a odpověděli na otázku, proč se skromní lidé nechlubí svými úspěchy.

Nepochybně jste už někdy potkali skromného člověka. Ať v rodině, mezi příbuznými, kamarády... Tito lidé jsou specifičtí a cenní, aniž si to sami uvědomují.

Mohou mít úspěšnou kariéru, peníze a vést spokojený rodinný život, nicméně se tím nechlubí. Může za to podcenění sebe samých a nízká sebedůvěra, nebo je důvod úplně jiný? A existuje něco, co charakterizuje všechny skromné lidi?

Velké ego dělá problémy

Na tyto otázky se ve své studii pokusili odpovědět psychologové Chloe Bankerová a Mark Leary z Dukeovy univerzity v Severní Karolíně.

Podle těchto výzkumníků je skromnost pozoruhodná vlastnost, protože souvisí s řadou pozitivních a žádoucích vlastností. Naopak, velké ego může vést k celé řadě osobních i sociálních problémů.

Ve studii požádali psychologové 419 lidí, aby do dotazníku uvedli své úspěchy, na které je každý z nich hrdý. K tomu měli napsat, jak si myslí, že by s nimi mělo zacházet okolí.

Následně dobrovolníky hodnotili na základě osobnostních charakteristik, jako je pokora, skromnost, narcismus a další.

Lidé, kteří získali nejvíce skóre za skromnost, se podle výsledků experimentu nijak neliší od ostatních, pokud jde o důležitost úspěchů a atraktivních osobnostních rysů pro ně samotné. Rozdíl je ale v tom, jak přemýšlejí o zvláštním zacházení. Skromní lidé si na ně nárok nedělají.

Skromnost neomezuje

Vyplývá to z poznatku, že skromnost není sebeomezování, jak se mnozí domnívají, ale víra v to, že osobní úspěch není důvodem ke speciálnímu zacházení. Tento přístup k vlastní hodnotě psychologové nazývají hypo-egoistickým odmítnutím zákona nebo hypo-egoickým nonentitlementem. Je to něco, co je všem skromným lidem vlastní.

Hypo-egoické nonentitlementy jsou podle Learyho jevy, kdy člověk sobě samému věnuje méně pozornosti, než je běžné. Do kategorie hypo-egoických jevů spadá krom pokory i úcta, všímavost či spirituální prožitky.

"Při čtení vědecké literatury o pokoře jsem zjistil, že i když víme, kdo skromní lidé jsou, nikdo se nikdy nepokusil identifikovat hlavní rys skromnosti – jednu věc, která charakterizuje všechny skromné lidi. A to vzbudilo náš zájem o tento osobnostní rys,” řekl autor studie Leary.

Leary i Bankerová chtějí své závěry v budoucnu ověřit ve studii s větším a rozmanitějším počtem dobrovolníků.

Navíc chtějí prozkoumat, proč je hypo-egoický nonentitlement propojen s vlastnostmi, jako jsou pokora a skromnost.

“Skromní lidé si uvědomují, že jsou se svými speciálními úspěchy stejní jako všichni ostatní, a to s řadou nedostatků, slabostí a selhání,” řekl Leary.

Skromní lidé se tedy nepodceňují, ale nepotřebují zvláštní pozornost, zájem, laskavost a ani zvláštní zacházení od ostatních lidí.

Studie byla publikována v PersonalityandSocialPsychologyBulletin.