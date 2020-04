Španělská chřipka a koronavirus. Podobnost čistě náhodná?

MAGAZÍN - Člověk autor: Pavel Jégl

Historie se opakuje. Když před více než 100 lety udeřila španělská chřipka, leckde ji brali na lehkou váhu. Vlády ujišťovaly, že jsou na ni připraveny. Ukázalo se, že nejsou. Zaskočila je stejně jako letos koronavirus.

Koronavirus, jehož pandemie letos svírá lidstvo, a španělská chřipka, která v letech 1918 a 1919 připravila o život 50 tisíc až 100 tisíc lidí, mají překvapivě mnoho společného. Naznačují to i fotografie - z období španělské chřipky kolorované.

Všechny stopy vedou do Číny

Málokdo to tuší, ale obě infekce patrně pocházejí z Číny. V případě koronaviru o tom není pochyb. Virus se objevil v listopadu 2019 v čínském městě Wu-chanu. Odtud se rozšířil do dalších měst a provincií i dalších států a kontinentů.

U španělské chřipky však leckdo může předpokládat, že pocházela ze Španělska, jak napovídá její název. Historici v minulých dekádách zmiňovali také možnost, že vzešla z vojenských táborů na západě Francie, kde udeřila s mimořádnou silou, anebo z kasáren v americkém Kansasu, kde 4. března 1918 evidovali prvního pacienta.

V podezření však byla také Čína, v jejíž provincii Šan-si roce 1917 zaznamenali vysoký počet úmrtí na chřipku.

Po čínské stopě se před sedmi lety vydal historik Mark Humphries. Z jeho poznatků vyplývá, že epidemie chřipky vskutku v této provincii propukla už o rok dřív než v Severní Americe a Evropě ("The Last Plague", University of Toronto Press, 2013). Odtud se nákaza dostala na sever Ameriky s čínskými dělníky a potom s americkými a kanadskými vojáky do Evropy.

Proč tedy španělská chřipka?

Protože na Španělsko epidemie těžce dolehla, v zemi jí během jediného roku podlehlo nejméně 147 tisíc lidí. Příčinou ale bylo i to, že se o chřipce ve Španělsku mluvilo a psalo. Monarchie byla za první světové války neutrální. Neplatila v ní vojenská cenzura, která epidemii v jiných státech tajila z obav, že by podlomila morálku vojáků.

A tak chřipkové stigma zůstalo na Španělsku.

Viry nakoupené od zvířat

Z analýz DNA vyplývá, že zdrojem (rezervoárem) nynějšího koronaviru byli nejspíš netopýři. Klíčovou roli při přenosu nákazy na člověka ale hráli luskouni – chránění savci, kteří jsou v asijských zemích loveni jak pro šupiny používané k "léčbě" nemocí, ale i pro maso. Čínští genetici zjistili, že genetická sekvence viru v těle pacientů z Wu-chanu se v 99 procentech shodovala s koronavirem luskounů.

Rozbor viru španělské chřipky zase ukázal, že má původ v ptácích. Je podobný viru ptačí chřipky, který je označován H5N1 a z Asie se v roce 1997 a dostal až do Evropy.

Stejné příznaky, stejný přenos

Koronavirus i španělská chřipka (stejně jako běžná sezonní chřipka) se projeví suchým kašlem, horečkou i dušností.

Přenáší se kapénkami, kontaktem, kontaminovanými předměty nebo povrchy.

Hrozba, kterou nikdo nechtěl vidět

K rozšíření španělské chřipky výrazně přispěla vojenská cenzura, kvůli které o hrozbě mnoho lidí nevědělo. Jenže i tam, kde lidé informováni byli, nebrali infekci příliš vážně. Také proto, že je vlády ujišťovaly o tom, jak jsou na případnou epidemii připraveny.

V květnu 1918 psal španělský deník ANB, který se odvolával na ujištění vládní expertů, že "tato chřipka má jen mírné příznaky". Krátce nato se v Madridu pořádala fiesta svatého Isidra s býčími zápasy, kde se patrně nakazily tisíce lidí.

Také koronavirus brala Evropa na lehkou váhu. Z Číny přitom Evropané mohli sledovat záběry přeplněných nemocnic a lidí, kteří kolabují na ulicích Wu-chanu. Přesto vlády proti této hrozbě nemobilizovaly.

Čínští dělníci mohli nerušeně přiletět do Lombardie, kde pracovali v textilkách. A zatímco na severu Itálie přibývali pacienti c COVIDem exponenciálně, turisté z celého světa bezstarostně navštěvovali italské hory a památky.

Obdobnou biologickou bombou jako fiesta v Madridu se v Itálii stal únorový zápas fotbalové Ligy mistrů mezi Atalantou a Valencií. Přispěl k rychlému rozšíření epidemie na severu Itálie a ve Španělsku.

Sociální odstup

Byl nařízen v některých oblastech už za španělské chřipky. "Karanténa, uzavírání obchodů, škol, barů a kostelů a dalších míst, kde se shromažďují lidé, nebyly úspěšné, stejně jako povinné nošení roušek," píše v analýze španělské chřipky pro evropskou mutaci webu Vox skupina historiků a ekonomů.

Obdobná opatření platí ve většině evropských zemí. Jejich cílem je zpomalit šíření viru, a tak předejít situaci, kdy se vyčerpá kapacita zdravotnického systému a nemocné nebude mít kdo léčit. Právě to bylo příčinou mnoha úmrtí v Evropě během španělské chřipky.

Pomohou tato omezení po více než sto letech?