Svět hýřil barvami už za dinosaurů

O tom, jak vypadal svět v období křídy před zhruba sto miliony let, leccos víme. Z fosilií jsme dokázali určit podobu dinosaurů i ryb. Víme, jak vypadala aspoň část tehdejší flory.

Ve fosiliích se však nezachovaly stopy pigmentů. Barvy při rekonstrukci pravěkého světa jsou proto jen dílem našich instinktů a představivosti.

Leccos však mění nové nálezy. Vědci z Nanjingského geologického a paleontologického ústavu shromáždili 35 jantarových vzorků s mumifikovaným hmyzem z jantarového dolu v severním Myanmaru (dříve Barma). Jsou unikátní tím, že u drobných členovců z doby před 99 miliony let se zachovaly i jejich původní barvy, protože byly v dole skryty před světlem.

Jantar je dobrý mumifikátor, kterému vděčíme za to, že dnes můžeme obdivovat pradávný hmyz. Při výronech pryskyřice se stává, že na lepkavou smůlu stromů se hmyz přilepí a další kapky ho zcela zalijí. Tím je oddělen od vzduchu, mumifikován a ve zkamenělé pryskyřici (jantaru) zachován.

Právě to se přihodilo zmíněnému hmyzu před 99 miliony let v dole na území dnešního Myanmaru. Byl to nešťastný okamžik pro hmyzí jedince, zato šťastná chvíle pro vědu.

Díky ní teď můžeme v nové studii, která vyšla začátkem července ve vědeckém magazínu Proceedings of the Royal Society B, obdivovat hmyz, který žil s dinosaury v křídových deštných pralesích.

Hmyz, který se zachoval 99 milionů let v jantaru | zdroj: NIGPAS