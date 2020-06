Toaletní papír vykupovali puntičkářští plánovači

Prachobyčejná rulička papíru se během několika dnů stala zbožím, o které se lidé dokázali u regálů v obchodech pohádat i poprat. Někde proto omezili nákup na jeden balík na člověka. Na facebooku jsou zaznamenány případy, kdy ruličky na veřejných toaletách byly připevněné ke zdi řetízkem.

Pro výrobce toaletního papíru to byly zlaté časy. Někteří ohlásili poptávku zvýšenou o víc než 700 procent.

Studie, zkoumající, kdo během nástupu pandemie nejvíc vykupoval toaletní papír, ukázala, že to překvapivě byli lidé, kteří se za normálních podmínek chovají naprosto racionálně.

Teprve krize ukáže, co je v nás

Studie publikovaná ve vědeckém žurnálu PLOS One se zaměřila na to, u kterých lidí se dá očekávat, že budou toaletní toaletní papír v časech epidemie a nejrůznějších omezení nakupovat do zásoby.

Autoři pod vedením Lisy Garbeové ze švýcarské Univerzity St. Gallen použili jednoduchou metodu sběru dat – osobnostní dotazníky. V nich nechali přes tisíc lidí z 35 států odpovídat na nejrůznější otázky, které zjišťovaly jejich osobnostní charakteristiky.

Nakonec výzkumníci otázky porovnali s odpověďmi na to, co lidé za "lockdownu" (uzávěry, karantény) nejčastěji nakupovali. Respondenti vybírali z tabulky zboží, v nichž byl samosebou i toaletní papír.

Srovnání naznačilo, že nejpilnější nákupčí toaletního papíru v krizových dobách obvykle víc podléhali emocím a s obavami vnímali riziko nového koronaviru. Z dalších dat však vyplynula i některá překvapivější odhalení. Zejména to, že lidé hromadící zásoby na krizi nejsou méně socializovaní tvorové.

"I ti nejskromnější a morálně uvažující jedinci můžou propadnout hromadění zásob toaletního papíru, pokud se cítí ohroženi rizikem pandemie," píše se v závěru studie.

S toaletním papírem jste za korony v bezpečí | zdroj: Profimedia.cz

Krize prostě odhaluje skutečnou povahu lidské duše. Přesnější by ale bylo říct, že v krizi se mění mnoha lidem priority. A dosavadní společnost tak může začít skřípat, protože vznikala podle priorit starých, platných v běžných poměrech.

Pozoruhodné je také zjištění, že panicky nakupující lidé jsou často puntičkářští plánovači. Jsou to svědomití organizátoři svých životů, vnímaní jako racionálně uvažující jedinci.

Během paniky ale právě tito jedinci můžou často propadnout iracionálnímu chování. Jistě, nakoupit zásoby potravin může být logické. Nakoupit měsíční zásobu toaletního papíru je však na pováženou.

Zadek má jen jednu díru

Studie závěrem zmiňuje doporučení, jak v budoucích krizích zmírnit hysterické chování spotřebitelů. Její autoři radí, aby představitelé států, samospráv a úřadů přesvědčivě a srozumitelně vysvětlovali změnu situace a nové podmínky. Je důležité, aby dokázali zbavit veřejnost nepodložené úzkosti a přesvědčit ji, že mají situaci pod kontrolou.

Příklad, jak to dělat, poskytl tchajwanský premiér Su Čen-čchang. Když začali v jeho zemi lidé toaletní papír skupovat, vyzval ke klidu lidovým, ale zapamatovatelným výrokem. Vyplašeným spoluobčanům připomněl, že jejich "zadek má jen jednu díru".

Studie byla publikována ve vědeckém žurnálu PLOS One.