Učili vás, že Země obíhá kolem Slunce? Neřekli vám celou pravdu

1. 8. 2020 - 9:54 | autor: Pavel Jégl

Video s animací, kterou sestavil americký astrofyzik, ukazuje, že střed sluneční soustavy není ve středu Slunce. Pro leckoho bude překvapivé, když uvidí, že Země a další planety obíhají kolem jiného bodu.

Objev, že Země není centrem vesmíru, ale že obíhá kolem Slunce, zásadně změnil pohled lidstva na vesmír, ale i na samotnou civilizaci. Jenže dnes už víme, že tenhle poznatek není přesný. Země kolem Slunce neobíhá.

Země, další planety sluneční soustavy, dokonce samotné Slunce – to vše rotuje kolem hmotného středu soustavy – barycentra.

Že vám to ve škole neřekli? Asi na to učitelé zapomněli, anebo to sami nevěděli.

Hra na přetahovanou

Každý objekt soustavy, od Slunce po nejmenší kámen, působí gravitačním tahem na vše ostatní. Sluneční soustava je tak vlastně hrou těles na přetahování a všechny výkyvy se vyrovnávají v jediném bodě. A tím je právě barycentrum, kolem kterého se vše točí.

Kdo je při přetahování hmotnější, ten přitahuje ostatní větší gravitací. A protože na Slunce připadá 99,87 procenta veškeré hmoty ve sluneční soustavě, naše hvězda planety válcuje.

To však neznamená, že barycentrum leží vždy uvnitř Slunce. Neustále se mění v závislosti na postavení ostatních planet. Barycentrum se často nachází také mimo naši hvězdu. (Kdyby se všechny planety seřadily na přímce na jedné straně Slunce, barycentrum by bylo 800 tisíc kilometrů od povrchu hvězdy.)

James O'Donoghue, americký astrofyzik pracující pro japonskou vesmírnou agenturu JAXA, vytvořil animaci, která ukazuje, jak Slunce, Saturn a Jupiter hrají přetahovanou kolem barycentra.

Saturn, Jupiter (a další planety, které se na video nevešly) tahají naši hvězdu po smyčkových oběžných drahách. (Barycentrum je vyznačeno zelenou hvězdičkou).

Slunce nutí obíhat kolem barycentra zejména gravitace Jupitera, jehož hmota 2,5krát převyšuje součet hmot ostatních planet soustavy.

Měsíc nás 'kolébá'

Jenže aby to tak jednoduché, uvnitř sluneční soustavy mají planety a jejich měsíce vlastní barycentra. Země a Měsíc nejsou výjimkou.

Pedantsky nahlíženo, Měsíc neobíhá Zemi. Naše planeta s Lunou tančí. Ukazuje to další O'Donoghueova animace.

Barycentrum Země a Měsíce je od středu naší planety nejdále 4900 kilometrů. Nachází se tedy v každém okamžiku pod zemským povrchem, což je ostatně patrné i videa. Zemský pohyb se v tomto případě dá popsat jako 'jemné kolébání'.

zdroj: YouTube

Na konci videa si rozklikněte pokus s barycentrickými míčky (Classroom Demonstration, video od Evropské vesmírné agentury ESA). Pokus si můžete sami vyzkoušet. Postačí vám k němu dva tenisáky a provázek.