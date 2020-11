Vakcína od Pfizeru na covid zabírá, může se dostat do Česka

9. 11. 2020 – 14:58 | Technologie | Pavel Jégl

Blíží se doba očkování proti covidu-19? Vakcína farmaceutické společnosti Pfizer dává naději. Má více než devadesátiprocentní účinnost a ještě letos může být schválena k použití.

Vakcína proti covidu-19, kterou vyvinula americká farmaceutická korporace Pfizer, vykazuje dobré výsledky. Je v pokročilém stádiu testů a má více než devadesátiprocentní účinnost. Pfizer o tom v pondělí informoval na svém webu.

Účinnost vyplývá z průběžné analýzy dat během testů očkovací látky.

Vakcínu dostanou zranitelní a zdravotníci

Pfizer ve spolupráci s německou BioNTech SE jako první farmaceutické firmy doložily úspěšná data z rozsáhlé klinické studie vakcíny proti koronaviru. Společnost Pfizer na svém webu píše, že u vakcíny dosud neshledala žádné vážné vedlejší účinky a chystá se požádat o její schválení ke krizovému použití příští týden - poté co zkompletuje data 44 tisíc testovaných dobrovolníků, z nichž každý dostal dvě dávky vakcíny.

"Dnešek je skvělým dnem pro vědu a pro lidstvo... Jsme o krok blíže k tomu, abychom poskytli lidem na celém světě tolik potřebnou vakcínu, která pomůže ukončit pandemii," píše na webu Pfizeru výkonný ředitel společnosti Albert Bourla.

V režimu krizového použití je očkování omezeno pouze na ohrožené skupiny obyvatel a lékařský personál. Schválení vakcíny k běžnému (masovému) použití potrvá déle. Firma k němu musí předložit více dat.

Pfizer a BioNTech uzavřely s americkou vládou smlouvu v hodnotě 1,95 miliardy dolarů na dodávku 100 milionů dávek vakcíny. Rovněž dosáhly dohod o dodávkách přípravku do Británie, Kanady, Japonska a - do Evropské unie. To znamená, že vakcína by mohla být dodána také do Česka.

Farmaceutická firma se chystá ještě letos vyrobit 50 milionů dávek vakcíny, příští rok až 1,3 miliardy.

Na lepší časy se blýská i v Oxfordu

Je to druhá dobrá zpráva z vývoje vakcín proti covidu. Koncem října britsko-švédský farmaceutický gigant AstraZeneca oznámil že vakcína vyvinutá výzkumnými ústavy Oxfordské univerzity – Jennerovým institutem a Oxfordskou vakcinační skupinou – funguje, je "vysoce účinná a vyvolává silnou imunitní reakci u mladších i starších jedinců".

AstraZeneca na svém webu informuje, že už nasmlouvala kapacity po celém světě pro výrobu dvou miliard dávek vakcíny. Stovky milionů dávek chce distribuovat ještě letos.

Také tato vakcína se patrně objeví v Česku. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula odhadl, že první dodávka ve výši desetiny celkového množství dorazí do Česka v závěru roku. Očkovat by se mohlo začít už v lednu.

V první polovině roku 2021 by měly být očkovány zejména nejzranitelnější skupiny obyvatel a zdravotníci.

Jak to funguje?

Při očkování se do těla vpraví neškodné množství virů, které není schopno vyvolat chorobu. Organismus si kontaktem s viry vytvoří protilátky a v případě, že se s nimi opět setká, je připraveno jim vzdorovat. Onemocnění tak nepropukne buď vůbec, nebo jen v mírné formě.

Většina virologů předpokládá, že v případě vysoce nakažlivého koronaviru musí být 60 až 70 procent lidí vůči viru imunní, aby se zabránilo jeho šíření a lidstvo dosáhlo to, čemu se říká imunita stáda. To znamená, že budou muset být naočkovány miliardy lidí na celém světě.

Americký Milkenův institut píše, že nyní je vyvíjeno 115 vakcín proti covidu-19. Jedna z nich vzniká v Česku ve spolupráci Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a IKEM.

Na lidech je v současnosti testováno dvanáct vakcín.