Zachycena záhadná radiová 'depeše' z vesmíru

MAGAZÍN - Vesmír autor: Ladislav Loukota

Opakující se radiové záblesky pocházejí ze zdroje vzdáleného 500 milionů světelných let.

Možnost, že ve vesmíru nejsme sami, se s astronomií pojí od jejího vzniku. Rychlé radiové záblesky jitří představivost o tom, že jsou vysílány mimozemskou inteligencí.

Dávalo by to smysl – za běžných okolností jsou rychlé radiové záblesky spojovány jednoduše s událostmi, jako je srážka nebo zánik hvězd. Pokud se ale opakují…

Blízké signály zvláštního druhu

Nejnověji objevili radioastronomové opakované signály-záblesky z galaxie nacházející se od nás zhruba 500 milionů světelných let. Pro lepší představu: Průměr naší galaxie je 100 až 150 tisíc světelných let.

Signály zaznamenali v kanadské observatoři CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment), která se skládá ze čtyř stometrových antén ve tvaru rozpůleného válce. Pojmenovali je FRB 180916.

Vznikly v pradávné době, kdy se na Zemi život rozhodoval, zda vykročit z moře na souš. Přesto to je zatím nejbližší známý zdroj opakujícího se radiového záblesku. Předchozí přicházely z podstatně větších vzdáleností.

Co může za FRB 180916 stát? Na to prozatím odpověď nemáme. Trvalo několik let, než se podařilo vysvětlit i dva předešlé opakující se radiové signály.

Připomeňme, že první z nich nese ve své modulaci stopy silného magnetického pole. Vědci tak předpokládají, že za jeho opakování může labutí (radiová) píseň umírající hvězdy chycené v magnetickém poli černé díry.

Nejnovější, pátý opakující se signál FRB 180916, zaznamenaný počátkem ledna, do původu signálu mnoho světla nevnesl.

"FRB 180916 je odlišný od předešlých opakujících se radiových signálů, ale i většiny jiných studovaných radiových záblesků," řekl astronom Kenzie Nimmo z Amsterdamské univerzity. Upozornil, že nenese stopy po modulaci magnetickým polem. Rovněž na rozdíl od tří dalších známých signálů nepochází z oblasti blízko jádra své galaxie.

Mezi hypotetická vysvětlení stále patří především přirozené zdroje – černé díry, kolize neutronových hvězd a obdobné události. Hrstka astronomů zabývající se možností mimozemského kontaktu však bude řešit i umělý původ signálů.

Morseovka vyťukávaná bombami

Odhaduje se, že denně kolem nás prolétnou až dvě tisícovky rychlých radiových záblesků. Teprve v posledních letech nám zlepšující se techniky radiové astronomie dovolily detekovat jich víc – a mezi nimi odhalit i vzácné opakující se radiové signály.

Na takto intenzivní radiové signály je potřeba extrémní energie uvolňované při kosmických kataklyzmatech. Pokud by nám mimozemšťané tímto způsobem posílali signály, bylo by to nepraktické. Asi jako kdybyste pro mezistátní hovor vyťukávali morseovku pomocí výbuchů vodíkových bomb.

Ačkoliv FRB 180916 zůstává záhadou, lze v příštích letech očekávat přirozené vysvětlení. Spolu s ním nám ale radiové záblesky přinesou něco skoro tak dechberoucího jako potvrzení mimozemské inteligence: Depeši o výjimečných přírodních událostech tak vzdálených, že i velká porce evoluce života na Zemi je vedle toho jenom mrknutím oka.