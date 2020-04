Zastavíme koronavirus psím virem?

MAGAZÍN - Technologie autor: Ladislav Loukota

Psí vir, který je člověku neškodný, by se mohl stát základem vakcíny proti novému koronaviru. Parafrází filmové hlášky by se dalo říct – to je vir psí, ten na lidi nejde.

Vakcína proti novému koronaviru by mohla vzniknout s pomocí upraveného (a neškodného!) psího viru. Tento vir se jako nositel stopy, kterou dokáže vyčenichat lidský imunitní systém, v minulosti osvědčil proti koronaviru MERS. Mezioborový tým vědců pod vedením Paula McCraye z Iowské univerzity a Biao Hea z Georgijské univerzity dospěl k poznatku, že upravit vir pro nový koronavirus by nemuselo být složité. Od myší ke člověku Výzkumníci se rozhodli otestovat to, co jim dříve vyšlo v testu na myších s imunizační látkou proti viru MERS. Tento vir je podobný nynějšímu koronaviru SARS-CoV-2. Pokud by se vakcína osvědčila, mohla by být k dispozici během příštího roku. Stejně jako téměř u všech dalších vyvíjených vakcín proti novému koronaviru, autoři této práce se snaží lidské imunitní buňky naučit reagovat na spike protein viru SARS-CoV-2. Tento protein vytváří koronu v okolí kruhové virové částice. Váže se na lidský receptor, a tak může vir infikovat lidskou buňku a replikovat se. Právě se spike proteiny se poprvé potkávají imunitní buňky. Pokud se tedy naše buňky naučí rozeznávat spike protein koronaviru díky očkování, měly by reagovat s plnou silou i během nákazy a zabránit tomu, aby u člověka propukla nemoc COVID-19. Pes zakašle, člověk to snese Princip očkování je prostý: Do těla se vpraví vakcína tvořená malým množstvím oslabených nebo usmrcených bakterií, virů či jejich částí, které nejsou schopny vyvolat chorobu jako takovou. Imunitní systém však naučí chorobě se bránit. Spike proteiny nového koronaviru nelze vpravit do těla samostatně. Musí je něco nést. Vakcína z Iowy a Georgie sází na to, že spike protein je dodán na povrch zcela odlišného viru PIV5. Tento vir způsobuje u psů onemocnění známé jako psí kašel, u lidí je PIV5 neškodný – imunitní systém se však přesto cizí patogen naučí identifikovat a to včetně rozeznávání spike proteinu, který na povrchu psího viru dodají výzkumníci. "Víme, že lidé byli viru PIV5 vystaveni, ale vypadá to, že u nich je neškodný," říká mikrobiolog McCray. Vytloukat klín klínem Není vytloukání klinu klínem, tedy porážení viru jiným virem, zápletka, kterou začíná leckterý katastrofický sci-fi příběh? Možná ano, ale viry jsou v realitě jako doručovatelé běžně využívání třeba při genových terapiích. Faktem je, že drtivá většina virového světa je vůči lidem neškodná a inertní viry poletují vzduchem všude kolem nás. Běžně je nevidíme a všímáme si jenom těch virů, které na nás působí špatně. Nový koronavirus je tak jakýmsi Vetřelcem, který způsobuje problémy. S trochou štěstí by však očkování pomocí PIV5 viru mohlo být E.T. Mimozemšťanem, který sice pochází z podobných vod jako nový koronavirus, ale podává nám pomocnou ruku. Studie byla publikována v žurnálu mBio. Související články SARS, MERS a další hrozby: Vědci se snaží zabránit další pandemii

