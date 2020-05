ŽIVĚ: Bouřkové mraky překazily start první soukromé lodi s lidskou posádkou

Amerika po dlouhých devíti letech vysílá do vesmíru americké astronauty v americké vesmírné lodi a z americké půdy. K vesmírné stanici ISS zamíří loď Crew Dragon. Na oběžnou dráhu ji vynese raketa Falcon 9.

Bude to první pilotovaný let lodi zkonstruované i postavené soukromou firmou – SpaceX Elona Muska.

První startovací okno se otevřelo ve středu 27. května v 22:33 SELČ (16:33 východoamerického letního času). Zmařila ho bouřková mračna.

Další startovací okna se naskytnou v sobotu po 21:22 SELČ a v neděli po 21:00 SELČ.

Přípravy na start jste mohli sledovat živě ve streamovaném videu.

Přímý přenos připravíme také na další termíny startu.

Do té doby se můžete cvičit na simulátoru řízení lodi Crew Dragon ve vesmíru od SpaceX (TADY). Zjistíte, že ruční pilotování vyžaduje rozvahu a citlivost.

A zde je souhrn základních informací, které by vám neměly uniknout:

- Americká vesmírná agentura NASA misí lodi Crew Dragon obnovuje pilotované lety do vesmíru, které zastavila v roce 2011, kdy bez náhrady ukončila program raketoplánů. Od té doby americké posádky na ISS a zpět na Zemi přepravují ruské lodi Sojuz. NASA platila Rusům v průměru 80 milionů dolarů za sedadlo. Jinou možnost, jak dostat své lidi na oběžnou dráhu, však neměla.

- Vesmírnou loď na Crew Dragon vynese raketa Falcon 9 ze stejného areálu, které NASA využívala v programu Apollo pro lety na Měsíc. Raketa se vrátí na Zem, přistane na lodi plující v Atlantiku.

- V lodi poletí zkušení astronauti NASA, třiapadesátiletý Doug Hurley a o čtyři roky mladší Bob Behneken. Pro oba to budou už třetí lety do vesmíru.

- Let je nazýván pilotovaný. Loď je nicméně konstruována tak, aby vyžadovala co nejméně zásahů do automatického řízení - vlastně tak, aby ji posádka pilotovat vůbec nemusela. Kapitán Hurley se přesto chystá převzít řízení krátce poté, co se loď dostane na orbitu, a potom při přibližování k vesmírné stanici. Udělá to ale jen proto, aby se ujistil že ruční řízení funguje.

- Závěrečná fáze přistání na ISS už bude plně v režii automatiky, pomocí senzorů a kamer loď zakotví u otevřeného dokovacího portu.

- Na ISS se posádka zdrží 30 až 119 dnů. Délka pobytu bude mimo jiné záviset na stavu solárních panelů Dragonu.

- Bude to druhý testovací let Crew Dragon na ISS. První se uskutečnil loni v březnu. Loď se tehdy v automatickém režimu úspěšně spojila s ISS. V křesle pro astronauty byla figurína se senzory.

- Na konstrukci a výrobu lodi Crew Dragon a nosné rakety Falcon přispěla NASA společnosti SpaceX částkou 3,14 miliardy dolarů.

- To je méně, než kolik NASA za devět let zaplatila za zpáteční letenky ruské vesmírné agentuře Roskosmos – přes 3,5 miliardy dolarů.

- Byznys věří, že let Dragonu bude úspěšný. Akcie SpaceX před startem stoupaly.

--------

Tady se můžete podívat na video ukazující, jaký pohled se astronautům naskytne z ISS na noční Zemi:

zdroj: YouTube