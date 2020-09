Covid má za sebou milion obětí, Česko šplhá 'korona-žebříčkem'

27. 9. 2020 – 17:02 | autor: Pavel Jégl

Černá statistická data pandemie koronaviru z Wuchanu. | zdroj: Roylab Stats

Nemoc covid-19 má za sebou už více než milion mrtvých. Zdaleka přitom nedosáhla vrcholu, což platí také pro Česko, které už není 'the best in covid' a stoupá statistikami.

Covid-19 neztrácí na síle. Počet lidí, kteří na covid, anebo s covidem zemřeli, v neděli 27. září v celosvětovém měřítku překročil milion. Ve stejný den bylo evidováno více než 33 milionů lidí, kteří jsou nakažení, anebo nákazu prodělali. Vyplývá to z dat Roylab Stats. Údaje o šíření infekční nemoci, kterou vyvolává koronavirus SARS-CoV-2, skupina Roylab Stats monitoruje v reálném čase. Proměnu čísel (globálních, kontinentálních, podle států), ale i grafů a map, které se střídají po dvou minutách, můžete sledovat v jejím streamovaném videu. Video si pro přehlednější zobrazení rozklikněte na celou plochu monitoru. Z dat vyplývá, že ve světě je teď zaznamenáno na 8,7 milionu případů nákazy (TOTAL CASES mínus TOTAL RECOVERED). Míříme k vyšším číslům Vzhledem k rozdílným rozsahům testování populace je zřejmé, že počet potvrzených případů nákazy v té či oné zemi nemusí poskytovat věrohodný obraz skutečného rozsahu epidemie. Ten je nepochybně vyšší. Také počet obětí může být vyšší, nebo nižší. Někteří lidé zařazení v kolonce TOTAL DEATHS nemuseli zemřít na covid, ale s covidem. Na druhou stranu mnoho obětí infekce nebylo zaznamenáno – nejen v málo rozvinutých zemích, ale i v západních státech. Člověk Koronavirus se zběsile množí. Dokazují to nové snímky Například v Lombardii při jarním úderu koronaviru u mnoha starých lidí, kteří nebyli hospitalizováni a zemřeli doma, testy na koronavirus nedělali. Totéž platilo pro Španělsko a Británii. Je nicméně zřejmé, že obětí bude výrazně víc než milion. Mike Ryan, ředitel krizového plánování Světové zdravotnické organizace (WHO), upozornil, že do doby, než se proti covidu začne široce očkovat, mohl by počet mrtvých s covidem dosáhnout dvou milionů. "Bez soustředěného úsilí o potlačení pandemie může být konečná bilance ještě horší," řekl Ryan. Česko a ti druzí Andrejem Babišem vytrubované heslo 'the best in covid' od konce prázdnin už neplatí. Česko ve statistice Roylab Stats řazené podle počtu případů nákaz, najdete ve třetím sloupci. Postupuje nahoru mezi země s vyššími čísly infekcí. Ještě na konci srpna bylo přitom ve čtvrtém sloupci nejméně zasažených. Zatím patříme mezi státy s nízkým počtem obětí. To se však může brzy změnit. Počet nakažených v zemi roste exponenciálně a analytický pohled na jiné státy naznačuje, že křivka úmrtí bývá proti křivce nákazy zpožděna v průměru o tři týdny, takže se do statistik v Česku začíná promítat až nyní. Ze sloupcových grafů, které Roylab Stats připravuje, je zajímavý ten, který ukazuje státy s největšími přírůstky nakažených. Česko je v něm na šestnáctém místě. Před ním však není žádný méně lidnatý stát. A to je důvod ke znepokojení. zdroj: Roylab Stats Tento i následující grafy si pro lepší zobrazení rozklikněte. Z grafů Roylab Stats vybíráme ještě pořadí států s největším počtem obětí covidu na hlavu. V něm je pozoruhodné, že statistice vévodí bohaté země z Perského zálivu a na jednom z předních míst figuruje také Lucembursko. To vše jsou bohaté státy, Lucembursko (poměřováno hrubým domácím produktem na obyvatele) dokonce stát nejbohatší. Všechny mají vyspělé zdravotnictví, avšak jejich populace vykazují vysoký věkový průměr, jsou tedy covidem mimořádně zranitelné. zdroj: Roylab Stats Vedle grafů, které zobrazují postup pandemie, nabízí Roylab Stats také graf znázorňující vládní dluhy v procentech hrubého domácího produktu, ve kterém je Česko deváté odspodu. Tato čísla, která pocházejí z roku před koronou (2018) se teď výrazně mění a dluhy raketově rostou, protože vlády, včetně české, sanují měsíce vypnuté ekonomiky. A přinejmenším některé její sektory ještě sanovat budou. zdroj: Roylab Stats Mohlo by vás zajímat Covid je zákeřný, umí vyvolat chronickou únavu

